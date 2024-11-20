Alışverişte ‘sosyal’ trendler

Her sene okula dönüş ile başlayan, kasım ayında indirimlerle zirve yapan ve yılbaşında renklenen alışveriş döneminde trendler de teknoloji gibi değişiyor ve gelişiyor. Pandemi süreciyle hayatımızda daha önemli bir yere sahip olmaya başlayan e-ticaret gelişimini sürdürürken, sosyal medya uygulamaları üzerindeki online pazaryerleri ve özellikle kullanıcıların trendleri sosyal medya üzerinden izlemesi de hem tüketicinin hem de satıcıların alışkanlıklarını değiştirmelerine sebep oluyor. Tam da bu noktada kısa vadeli (tek atışlık) pazarlama harcamaları yerine sürdürülebilir medya harcamaları uzun vadeli büyümeyi ve dönüşen trendleri de yakalamayı sağlıyor. Bu noktada TikTok gibi yüksek erişime sahip platformlar öne çıkarken tüketicilerin olduğu kadar markaların da odak noktası olmaya devam ediyor