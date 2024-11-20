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Sağlıklı spor yapmanın 7 altın kuralı

Spor yapmak, sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. Ancak doğru yöntemlerle yapılmazsa yaralanmalarla sonuçlanabilir ve sağlığa zarar verebilir. Sağlıkla spor yapmanın yolu, vücudu dinlemek, doğru teknikleri kullanmak ve gerekli önlemleri almakla başlıyor. Spor yaparken amaç sadece fiziksel yönden sağlık kazanmak değil; aynı zamanda uzun vadede genel sağlığı korumak... Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Köken, sağlığı riske atmadan spor yapmanın püf noktalarını anlattı

Giriş: 20.11.2024 - 11:52 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:05
Habertürk
Haberler Stil Spor yaparken bu 7 altın kurala dikkat! - Haberler
1

Doğru ekipman kullanın

Her spor dalı için uygun ekipman kullanmak, yaralanmalardan korunmanın en basit ama en etkili yoludur. Ayakkabıdan dizliklere, doğru ekipman seçimi eklemlerinize ve kaslarınıza binen yükü azaltır. Uygun ayakkabılar, özellikle koşu ve basketbol gibi sporlar için hayati önem taşır. Ayak sağlığınızı destekleyen bir ayakkabı ile performansınızı artırırken yaralanmaları engelleyebilirsiniz.

2

Isınma ve soğuma egzersizleri yapmayı unutmayın

Isınma hareketleri kasları ve eklemleri spor öncesinde hazır hale getirir. Isınmadan spora başlamak, kas yırtılmaları ve eklem zorlanmalarına yol açabilir. Aynı şekilde, spor sonrası yapacağınız soğuma egzersizleri kaslarınızdaki gerginliği azaltır ve vücudunuzu iyileşme sürecine hazırlar. Isınma ve soğuma, sporun olmazsa olmazıdır.

3

Kendinizi zorlamayın, kontrollü devam edin

Spor yaparken vücudunuzu aniden zorlamak en sık yapılan hatalardan biridir. Özellikle yeni başlayanlar veya uzun süre ara vermiş olanlar için yavaş ve kontrollü başlamak yaralanma riskini en aza indirir. Sporda başarıya ulaşmak için sabırlı olun; vücudunuzu tanıyın ve sınırlarınızı bilin.

4

Esneme ve esneklik çalışmalarını ihmal etmeyin

Spor öncesi ve sonrası esneme, eklemlerin esnekliğini artırarak yaralanmaları engeller. Esnek kaslar ve eklemler, ani hareketlerde daha dayanıklıdır ve sakatlanma riskini düşürür. Yoga ve pilates gibi aktiviteler, esnekliği artırmak ve eklem sağlığını korumak için harika seçeneklerdir.

5

Dengeli beslenin ve su tüketimine özen gösterin

Kas ve eklem sağlığı, doğru beslenme ve yeterli sıvı alımıyla doğrudan ilişkilidir. D vitamini, kalsiyum ve Omega-3 açısından zengin gıdalar tüketmek, eklemlerinizi ve kemiklerinizi güçlendirir. Ayrıca, spor sırasında kaybettiğiniz sıvıyı yerine koymak için bol su içmeyi ihmal etmeyin. Su tüketimi kasların kasılma yeteneğini artırır ve spor performansınızı destekler.

6

Vücudunuzu dinleyin

Ağrı, vücudunuzun size verdiği bir uyarı sinyalidir. Ağrıyı görmezden gelerek spora devam etmek, ciddi yaralanmalara yol açabilir. Spor yaparken herhangi bir bölgede ağrı veya rahatsızlık hissederseniz, derhal dinlenin ve gerekiyorsa bir uzmana danışın. Spor, sağlıklı bir yaşam için yapılmalı; vücudunuzu dinleyerek sporun keyfini çıkarın.

7
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Futbolcuları sigortalayamıyoruz
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Alışverişte ‘sosyal’ trendler
Her sene okula dönüş ile başlayan, kasım ayında indirimlerle zirve yapan ve yılbaşında renklenen alışveriş döneminde trendler de teknoloji gibi değişiyor ve gelişiyor. Pandemi süreciyle hayatımızda daha önemli bir yere sahip olmaya başlayan e-ticaret gelişimini sürdürürken, sosyal medya uygulamaları üzerindeki online pazaryerleri ve özellikle kullanıcıların trendleri sosyal medya üzerinden izlemesi de hem tüketicinin hem de satıcıların alışkanlıklarını değiştirmelerine sebep oluyor. Tam da bu noktada kısa vadeli (tek atışlık) pazarlama harcamaları yerine sürdürülebilir medya harcamaları uzun vadeli büyümeyi ve dönüşen trendleri de yakalamayı sağlıyor.  Bu noktada TikTok gibi yüksek erişime sahip platformlar öne çıkarken tüketicilerin olduğu kadar markaların da odak noktası olmaya devam ediyor