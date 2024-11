Çakmakla şarkıya eşlik etmek ne zaman gelenek oldu?

Konserlerde romantik bir şarkı çaldığında telefon ışıklarıyla yaratılan ambiyanstan önce çakmak (kibrit) alevleri vardı! Yazdığım cümleyi yeniden okuyunca 400 bin yıl önce ateşi kontrol altına alan atalarımızla birlikte dev bir stadyumda Bryan Adams’ın ‘(Everything I Do) I Do It For You' şarkısı çalarken çakmakları yakıp sağa sola doğru ahenkle sallandığımızı hayal ettim! 400 yıl olmasa da 42 yıl önce o şarkı çalarken İnönü Stadı’ndaydım, seyircilerin çakmaklarını yaktığını hatırlıyorum ama çok da emin değilim doğrusu… Emin olduğum tek şey benim yakmadığım çünkü hiçbir zaman çakmağım olmadı! Gittiğim hiçbir konserde bu ritüele katılmadığımı şimdi fark ediyorum. Biraz üzüldüm bu durama. Binlerce çakmak alevinin gecenin karanlığında bir ateşböceği tarlası gibi göründüğü o günler geride kaldı... Artık şarkılar da dijital, alevlerde. İyice yaşlanıyorum galiba dert ettiğim şeye bak:) Rolling Stone dergisinde okuduğum bir yazıdan geldiğim bu noktaya ben de inanamıyorum!