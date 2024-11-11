Ara tatilde nereleri gezelim?
Çocukların ara tatili en iyi şekilde değerlendirebilecekleri seçenekleri sıralıyoruz. Hangi semtte hangi etkinlik var, hangi müzeler gezilebilir, her ilgi alanına uygun aktivite rehberi..
Öğrenciler 1 hafta sürecek ara tatilde hem gezecek hem dinlenecek. Birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici etkinliklerle zamanlarını değerlendirebilecekleri seçenekleri sıralıyoruz: Dijital Deneyim Müzesi, Çubuklu Silolar, Kemal Sunal Müzesi, Demiryolu Müzesi, Barış Manço Müzesi, Uçurtma Müzesi, Miniatürk, Hababam Sınıfı Müzesi, Çikolata Müzesi, Aslan Park, Akvaryum, Snowpark, Korsan Adası Tema Park, İsfanbul, Legoland, KidZania ve daha niceleri..
Dijital Deneyim Müzesi, Beyoğlu
Müzenin her bir köşesi, ziyaretçilerin sanatın farklı boyutlarıyla buluşmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmış etkileşimli sergilere ev sahipliği yaparken, aynı zamanda yerli yaratıcılığı da ön planda tutuyor. Müzede sergilenen interaktif tasarımlar ve yazılımlar, yerli yaratıcılığın ve inovasyonun bir vitrini olarak, Türk yazılımcı ve tasarımcılar tarafından özenle hazırlanmış.
Ziyaret Saatleri: Dijital Deneyim Müzesi Pazartesi günleri kapalı olup diğer hafta içi günleri 09.00 - 18.00 arasında, hafta sonu ise 09.00 - 19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Kemal Sunal Müzesi, Göztepe
Çocukluğumuzda izlediğimiz tüm Kemal Sunal filmlerinin afişlerinden, heykellerine, kıyafetlerine kadar hepsini birarada görmek harika. Usta oyuncunun balmumu heykelleri, kişisel eşyaları ve filmlerinde giydiği kostümlerin yer aldığı iki katlı müze, Göztepe’de. 2000 yılında vefat eden usta sanatçının film afişlerinden kişisel eşyalarına, giydiği kostümlerden özel hatıralarına kadar birçok anısı müzede sergileniyor. Proje kapsamında sergi salonları ve film tarihi kütüphanesi de müzede yer alıyor.
Ziyaretçi saatleri: Pazartesi hariç tüm günler 10:00 - 19:00
Demiryolu Müzesi, Sirkeci
Efsane tren Orient Ekspres’in efsane garıdır İstanbul Garı. Orient Ekspres’in 19-22 Mayıs 1977 tarihlerinde yapılan son seferinde yolcularına dağıtılan hatıra madalya ve Wagon-Litz şirketine ait ve bu trende kullanılan gümüş yemek takımları sergilenen objeler arasındadır. Müzede 19. ve 20. yüzyıla ait 400 eser sergileniyor.
Türkiye’de 1955 yılında ilk elektrikli tren işletmeciliğine geçişin simgesi olan banliyö trenlerinden birinin makinist bölümü müzenin en çok ilgi çeken bölümü.
Müzede Rumeli Demiryollarına ve TCDD'nin Trakya hattına ait orjinal vaziyet planları, çizimler, çeşitli fotoğraflar, demiryolu aletleri ve haberleşme araçlarının yanısıra demiryolları idaresinde geçmişte varolan demiryolu okulları ve TCDD hastanelerine ait objeler ve fotoğraflar da yer alıyor
Ziyaret saatleri: 09.30- 17.00 Pazartesi ve resmi tatil günleri kapalıdır.
Çubuklu Silolar, Paşabahçe
20 bin metrekareyi bulan şehrin yeni yıldızı Çubuklu Silolar; Dijital Sanatlar Müzesi, Doğa ve Bilim Müzesi, Kütüphane, Atölye, Sahne, Etkinlik Alanı, Restoran, Kafe, Çocuk ve Sanat Merkezi gibi çok amaçlı birimleriyle İstanbulluları ağırlayacak. Kütüphanesi; edebiyat, sanat, tarih gibi alanlardan 12 bin 500 eserlik dermesiyle aynı anda 110 kişiye hizmet verebiliyor.
Üsküdar Bilim Merkezi
Rezervasyonludur. Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Matematik Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi ve Tasarım Atölyesi olmak üzere toplam beş farklı alanda ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere özgün içeriğiyle uygulamalı atölye eğitimleri veriliyor. Özellikle ilk ve orta öğretim düzeyindeki çocuklar başta olmak üzere tüm yaş gruplarını hedefleyen merkez; çocukları bilimsel, akılcı, meraka, keşfetmeye dayalı, eleştirel ve deneyimsel düşünmeye teşvik ediyor. Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün, özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösteri salonu, ülkemizin en iyi planetaryumu olma özelliğine sahiptir. Uzay ve Astronomi alanında verilen birçok eğitim ve deneyimin tamamlayıcı unsuru olarak hayata geçirilen “Bilim Üsküdar Planetaryumu” tüm bu özellikleriyle ziyaretçilerine farklı bir gün yaşatmayı vaat ediyor.
Çalışma saatleri: Pazartesi hariç her gün 09.00 - 18.00 arası açıktır
Deniz Müzesi, Beşiktaş
Türkiye'nin denizcilik alanındaki en büyük müzesi. İçerdiği koleksiyon çeşitliliği açısından dünyanın sayılı müzelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Müzede, saltanat kayıkları, bahriyeli kıyafetleri, el yazmaları, gemi modelleri, sancaklar, haritalar, tablolar, tuğralar ve armalar, kadırgalar, seyir aletleri, gemi baş figürleri ile silahlar sergileniyor. Giriş bölümde küçük yaş gruplarının eğitici oyun alanı ve hediyelik eşya bölümü var.
Çocuk Köyü, Üsküdar
Üsküdar'da Küçüksu'da kurulan 82 bin m2lik Çocuk Köyü, çocuklara gerçek bir köy ortamı hissiyatını yaşatmak ve aileleri ile birlikte kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş. Şehrin içinde doğayla ve toprakla temas etme fırsatı bulamayan çocuklar burada, şehrin koşuşturmacasından uzakta, toprağı kazabilir, bitkileri yakından tanıyabilir ve hayvanlarla dostluk kurabilirler. Çocuklar ara tatilde eğlenerek öğrenecek, doğayı ve çevreyi deneyimleyerek daha yakından tanıma şansı yakalayacaklar.
Türkan Saylan Kültür Merkezi, Maltepe
Ara tatilde çocuklar için ücretsiz atölyeler düzenleniyor. Ayrıca çocuklar için tiyatro, dinozor müzesi, kütüphane, cumhuriyeti anlatan panoramik sunum ve küçük bir oyuncak müzesi mevcuttur. Randevu aldığınızda okullarla grup halinde veya bireysel gezebilirsiniz. Etkinlikler için 0216 589 36 25 numaralı telefondan kayıt yaptırmanız gerekiyor. Türkan Saylan Kültür Merkezi bünyesinde gerçekleştirdiği birçok yetişkin ve çocuk tiyatrosunun yanısıra müze ve sergileri ile sanatseverleri bekliyor.
Zİyaret saati: Haftaiçi her gün sabah 9.0 akşam 17.00
Hababam Sınıfı Müzesi, Üsküdar
Hababam Sınıfı Müzesi, filmin çekildiği dönemde kullanılan eşyaların sergilendiği ve ziyaretçilere harika bir nostalji yaşatıyor.Hababam Sınıfı’nın yer aldığı Adile Sultan Kasrı, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde, Validebağ Korusu içinde yer alıyor. Müze içinde yer alan sınıfta aynı zamanda öğretmen masası ve Külyutmaz Hoca ve İnek Şaban’ın repliklerinde de geçen popüler olan iskelet de yer alır. Aynı zamanda çekim sırasında yapılmış olan şakalar sonucunda kırılmış olan sandalye de müzede sergileniyor.
Ziyaret saatleri: Haftaiçi her gün 09:00-17:00
Masal Müzesi, Kartal
Şair-Yazar Sunay Akın’ın küratörlüğünde kurulan Masal Müzesi; müzecilik kavramının toplumda bilinçli bir şekilde oluşturulması, çocukların hayallerini, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ve her yaştan bireyin birlikte vakit geçirebileceği bir mekan olması amacıyla kurulmuş. Müze misafirlerini tarihi değere ve öneme sahip oyuncaklar ve kitaplar aracılığı ile Türk ve Dünya masallarına doğru uzunca bir yolculuğa çıkarıyor. Ayrıca müzenin bahçesinde, ağaçlar içerisinde düzenlenen söyleyişler, tiyatro gösterileri ve masal dinletileri farklı yaş grubundaki ziyaretçiler ile buluşuyor.
Ziyaretçi saatleri: Hafta içi 08.30 - 17.00 Hafta sonu 09.00 - 17.00 Pazartesi günleri ve resmi tatillerde ziyarete kapalı
Düştepe Oyun Müzesi, Ataşehir
60 bin metrekarelik park içinde bulunan tek katlı ahşap bir bina içinde kurulan Düştepe Oyun Müzesi ve Oyun Bahçesi'nde 20’yi aşkın ülkeden ve yaklaşık 150 koleksiyonerden toplanan çocuk oyunları, 150 yıllık satranç takımı, Viktorya Dönemi’nin küp oyunları, 100 yıllık ilk taş ev inşa oyunu, ilk uzay oyunlarına varıncaya kadar yüzlerce oyun bulunuyor. Oyun kültürünü geliştiren çizgiroman, edebiyat, sinema ve televizyon dünyasının kahramanlarının da yer aldığı müzede bulunan oyun ve oyuncakların tarihi 1800’lerin başına kadar uzanıyor. Düştepe Oyun Bahçesi'nde ise çocuklar için bowling, satranç, mini golf, labirent, masa tenisi ve ahşap salıncaklar yer alıyor.
Ziyaret Saatleri: Salı – Çarşamba- Perşembe- Cuma 08.30 -17.00 arasında, Cumartesi - Pazar 09.30- 18.00 arasında açık
Viaport, Tuzla
Viaport; Akvaryum, Tema Park ve Aslan Park ile ziyaretçilerine geniş bir eğlence yelpazesi sunuyor. 8 dönüm alan üzerine kurulan Aslan Park ziyaretçilerine vahşi kedi türlerini çok yakından görme fırsatı sunuyor. Akvaryumda, farklı iklim kuşakları içerisinde yaşayan binlerce deniz altı canlısının yaşamlarını gözlemlemek mümkün. 12 binin üzerinde deniz canlısı ve dev timsahlar ziyaretçilerini bekliyor. Korsan Adası Tema Park'ta ise 28 ayrı eğlence ünitesi yer alıyor.
Ziyaretçi saatleri
Aslan Park hafta içi 10:00-18:00 hafta sonu 10:00-18:00
ViaSea Tema Park hafta içi 10:00-19:00 hafta sonu 10:00-19:00
ViaSea Akvaryum - Timsah Park hafta içi 10:00-18:00 hafta sonu 10:00-18:00
Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Eskişehir
Eskişehir'in en büyük parkı olma özelliğine sahip, 400 bin metrekarelik araziye kurulu Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda Masal Şatosu, Kalyon Gemisi, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi ve Eti Su Altı Dünyası gibi görülecek çok şey bulunuyor. Çocukların çok eğleneceği parkta, eskiden fabrika işçilerinin ulaşımını sağlayan dekovil tren buraya gelenlere nostaljik bir tur fırsatı da sunuyor.
Ziyaret saatleri: Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık.
Harikalar Diyarı, Ankara Sincan
Ankara Sincan’da bulunan Harikalar Diyarı, Avrupa’nın en büyük parklarından biri. Harikalar Parkı’nda 3 adet büyük 9 adet de küçük oyuncak grubu bulunuyor. Parkta yer alan Masal Adası’ndaki çizgi film karakterleri ve masal kahramanları ise küçükler kadar büyüklerin de ilgisini çekiyor. 1300 dönüm alana sahip parkta parkın konseptine uygun tasarlanmış yapılar, suni göletler, go-kart, kaykay pisti, model gemi yüzdürme alanı, model araba pisti, halı sahalar, basket sahaları, tenis kortları, yürüyüş yolları ve piknik alanları bulunuyor.
Ziyaret Saatleri: Park sabah saat 09:00 itibariyle açılıyor 19.00’da kapanıyor.
Japon Bahçesi; Baltalimanı
Şehrin ortasına gizlenmiş bir vaha. Baltalimanı Japon Bahçesi halka açık bir park. İki ülke arasındaki kardeşliği temsil eden giriş kapısı hem Japonya hem de Türkiye'de bulunan boğazlar düşünülerek tasarlanmış. Doğal malzemeler kullanılarak yapılan bahçede Japon bahçelerinde tercih edilen bitkiler bululunuyor. Bahçede doğal gölet, şelale ada, tahta bir köprünün yanı sıra Japon çayevi var. Bahçede 4850 adet ağaç ve bitki mevcut. Doğal taştan imal edilmiş fenerler bahçeyi süslüyor. Bahçenin çevresini Japon stili duvarlar çevrelemiş. Haftanın her günü açık olan bahçe yazın 19.30, kışın ise 17.00 saatlerine kadar ziyarete açık.
Ziyaret saatleri: Kış tarifesi 17:00 - 17:00 (Haftanın her günü)
Atatürk Arboretumu, Sarıyer
Doğayı ve yeşili seven birisi iseniz Atatürk Arboretumu‘na muhakkak gelmelisiniz. Atatürk Arboretumu, Sarıyer ilçesinde bulunan floristik zenginliğiyle birçok yerli ve yabancı botanikçinin ilgisini çekmiş bulunan ünlü Belgrad Ormanı’na komşu 296 hektarlık bir orman parçası üzerinde kurulmuş. Arboretum'a girişlerde su haricinde herhangi bir içecek veya yiyecek içeri alınmıyor. Evcil hayvan, drone, tripod kullanımı yasak. Yere düşmüş bile olsa tohum, çiçek, yaprak v.b. şeylerin toplanması yasak.
Ziyaret saatleri: Atatürk Arboretumu 09:00-17:00 saatleri arasında açık. Pazartesi günleri ziyarete kapalı.
Forestanbul, Çekmeköy
Macera parkı Forestanbul da aileleriyle birlikte heyecan ve eğlence dolu bir gün geçirmek isteyen çocukları bekliyor. 13 metre yüksekliğindeki tırmanma duvarı, 14 metre yükseklikten ormanın içerisine doğru kayılan zipline, dev eğlence salıncağı, ağ parkuru, harita ve pusulaların izinde hedefe ulaşılan oryantiring parkurları, ziyaretçilerine spor ile iç içe bir eğlence imkanı sunuyor.
Ziyaret saatleri: Her gün 10.00-19.00 arası
İstanbul Akvaryum, Florya
İstanbul Akvaryum, 1.500 farklı türden 17.000 kara ve deniz canlısı, 17 farklı coğrafi tema ve Amazon Yağmur Ormanı ile dünyanın güzelliklerini ziyaretçileriyle buluşturuyor. Dünya üzerinde oldukça nadir bulunan zehirli taş balığından, limon köpekbalıklarına, vatozlardan Türkiye’nin ilk ve tek gentoo penguenlerine kadar pek çok türde canlıyı keşfetmeye hazır mısınız?
Ziyaretçi saatleri: İstanbul Akvaryum hafta içi sabah 10:00 akşam 20:00 arası hafta sonu ise sabah 10:00 akşam 20.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Snowpark, Esenyurt
Toruim alışveriş merkezinin içinde yer alan Snowpark da İstanbul'un ortasında kayak keyfi yaşatıyor. Kayağın yanı sıra snowboard ve snowtubbing (kızak) yapılabiliyor. Profesyonel hocalardan ders alınarak, sıfırdan kayak öğrenilebiliyor ya da kayma deneyimi artırılabiliyor.
Ziyaretçi saatleri: Pazartesi Cuma arası her gün 11:00 22:00, Cumartesi Pazar 11:00 22:00 arasında
Barış Manço Müzesi, Moda
Şarkılarıyla yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da gönüllerinde taht kuran Barış Manço'nun yaşadığı, eserlerini ürettiği ve Kadıköy Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Moda'daki evi ara tatilde ziyaretçilerini bekliyor. Sanatçının dünyanın farklı ülkelerinden topladığı cam eşyalar, sanat hayatı boyunca aldığı ödüller, yemek odası, kıyafet odası, kışlık ve yazlık bahçenin yer aldığı müze, çocukların merakla gezecekleri bir yer.
Ziyaret saatleri: Barış Manço Evi, Pazartesi ve resmi tatiller dışında her gün 09:00-16:00 saatlerinde açıktır.
Uçurtma Müzesi, Üsküdar
Uçurtma Müzesi, Mehmet Naci Aköz tarafından 1986 yılından itibaren toplanan ve bugün itibarıyla 6 kıta, 33 ülkeden toplam 2 bin 500'den fazla ürünlük koleksiyonuyla Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise 18 uçurtma müzesinden biri. Aynı anda 200 öğrencinin kendi uçurtmasını kendisinin yapabileceği "Uçurtma Okulu" ve dünyanın ilk uçurtma kütüphanesi olan "Gülen Okumuş Uçurtma Kütüphanesi"ni de içinde barındıran müzede çocuklar, tiyatral ve interaktif bir anlatımla, görerek, dokunarak, uygulama yaparak ve rehber öğretmenleri dinleyerek eğlenceli ve kaliteli zaman geçirme imkanı buluyor.
Ziyaret saatleri: Pazartesi – Cumartesi 09:30 – 17:30, Pazar kapalı
Pelit Çikolata Müzesi, Esenyurt
Esenyurt'taki Çikolata Müzesi, çikolataya düşkünlükleri dolayısıyla hiç kuşkusuz çocukların ilgiyle gezecekleri müzelerin başında geliyor. Bu müzede, çikolatadan yapılan Türk İslam sanatının şaheserleri, dünya sanatının başyapıtları, masal kahramanları, ünlü efsaneler, şelaleler yer alıyor. Sanatçılar Salonu'nda aralarında Pablo Picasso'nun da bulunduğu, dünya sanatına yön veren sanatçılardan, Osman Hamdi Bey'in meşhur tablosu Kaplumbağa Terbiyecisi'ne kadar birçok eser ve sanatçının çikolatadan heykelleri bulunuyor. Türk Büyükleri Salonu'nda, Türk tarihine damga vuran Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Osman Gazi ve birçok önemli ismin çikolatadan büstleri yer alıyor.
Ziyaret günleri: Hafta içi her gün 10:00 - 17:00
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Fatih
Gülhane Parkı içerisinde saray sur duvarına bitişik Has Ahırlar Binası'nda yer alan İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde, Müslüman bilim adamlarının astronomi, coğrafya, matematik, kimya, optik, tıp, mimari, savaş teknolojisi gibi alanlarda ortaya koydukları eserlerin model ve maketleri sergileniyor. Müze, toplam 570 alet, cihaz kopyaları, maket ve model koleksiyonu ile alanında Türkiye'de ilk. Astronomi, saat teknolojisi, denizcilik, savaş teknolojisi ve tıp bölümlerinin bulunduğu müzede, madenler, fizik, matematik-geometri, şehircilik ve mimari, optik, kimya ve son olarak da coğrafya ile ilgili harita ve çeşitli harita çizimlerinin sergilendiği bölüm bulunuyor.
Ziyaret saatleri: Haftaiçi her gün 09:00 - 17:30 / Gişe Kapanış Saati: 17:00
Kidzania, Üsküdar
Bankası, hastanesi, süpermarketi, laboratuvarı, tiyatrosu, üniversitesi, itfaiyesi, deprem simülasyon merkezi, stadyumu, sokakları, fabrikaları ve meydanı ile 67 farklı aktivite alanına sahip gerçek bir şehir Kidzania. Çocuklar Ülkesi KidZania’da çocuklar 120’den fazla mesleği deneyimleyebiliyor. Ççocuklar gerçek dünyanın simülasyonu ile geleceğe hazırlanırken; bol bol eğlenme ve öğrenme olanağı buluyor. Çocuklar beraber sorumluluk bilinci, takım çalışması, sürdürülebilirlik ve özgüven gibi önemli kavramları öğreniyorlar. 1-14 yaş aralığındaki çocukları ağırlayan KidZania’da, 7 yaşın üstündeki çocuklar anne ve babaları olmadan diledikleri gibi vakit geçirebiliyor.
Ziyaret saatleri: Salı-Cuma 20:00 - 16:00, Cumartesi-Pazar: 10:00-20:00, Pazartesi kapalı
Kedi Müzesi, Beşiktaş
Sunay Akın’ın da katkıda bulunduğu müze ülkemizin hayvan temalı ilk müzesi ünvanına sahip. Ziyaretçilerine doğa ve hayvan sevgisini aktarırken duyarlık kazandıracak olan Kedi Müzesi, masal, oyuncak, oyun ve çizgi roman tarihinin kedilerini aynı çatı altında bir araya getiriyor.
Ziyaret saatleri: Hafta içi 09.00-17.00, hafta sonları ise 10.00-18.00 saatleri arasında açık olup, Pazartesi günleri ziyarete kapalıdır. Müze ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.
Yer: Beşiktaş Belediyesi Çırağan Hizmet Binası
Adres: Yıldız Mah. Çırağan Cad. No:77 Beşiktaş - İstanbul
Tel: 0212 236 10 29
İtfaiye Müzesi, Beşiktaş
Müze koleksiyonunda toplam 841 adet eser bulunuyor. 300 yıllık bir geçmişi bünyesinde barındıran müze, 2013 yılından beri Beşiktaş ilçesi Kılıç Ali Paşa Su Sarnıcındaki yeni yerinde hizmet veriyor.
Dünyadaki en önemli örnekler arasında yer alan müzenin koleksiyonunda mahalle tulumbacılarından günümüz itfaiyecilerine ait dönem kıyafetleri, en eski yangın söndürme araçlarından çeşitli tulumbalar, yangın önleme fıçısı, Beyazıt Kulesi’nde kullanılan işaret sepetleri, telefon santrali, hidroforlu tulumbalar, ilk motorlu tulumba aracı, atlı tulumba arabası, bez sarnıç, itfaiye merdiveni, eldivenler, itfaiye fenerleri, can kurtarma ipleri, maskeler ve filtreleri, telefon santrali, taksim muslukları, tulumbacı ve itfaiyeci kıyafetleri, yangın miğferleri, amir yangın baltaları ve çeşitli şapkalar sergileniyor.
Ziyaret saatleri: Pazartesi hariç her gün: 9:00 - 17:00 / Pazartesi: Kapalı
Rahmi M. Koç Müzesi, Hasköy
27 bin metrekarelik alana yayılan Rahmi M. Koç Müzesi'nde Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ayrılan bölüm başta olmak üzere, kara yolu ulaşımı, demir yolu ulaşımı, denizcilik, havacılık, tipo baskı atölyesi, yaşayan geçmiş, makineler, iletişim, bilimsel aletler, modeller ve oyuncaklar, özel koleksiyonlar gibi çok sayıda kısım bulunuyor. Portsmouth Tersanesi'nde 1944'te inşa edilen TGC Uluçreis, Fenerbahçe Vapuru, tekne ile Haliç turları, nostaljik demir yolu seferi, müzede mutlaka görülmesi gerekenler arasında yer alıyor. Çocuklara yönelik DNA, astronomi, matbaa ve matematik gibi birbirinden farklı eğitimlerin de verildiği atölyelerin bulunduğu müzede, tüm ülkelere ve geçmişten günümüze tüm dönemlere ait endüstri ve mühendislikle ilgili objeler ve belgeleriyle çocukların beğenisini topluyor. Devam eden Dünya Bebekleri ve Anamorfoz sergisi oldukça etkileyici. Rahmi M. Koç Müzesi'nde devam eden atölyelerin hangileri olduğunu görmek için tıklayın.
Ziyaret Saatleri: Haftaiçi Salı-Cuma 10:00 - 17:30, Haftasonu Cumartesi-Pazar 10:00 - 18:00, Pazartesi Kapalı
İstanbul Oyuncak Müzesi, Göztepe
Şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi'nde, 1700'lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergileniyor. Akın'ın 20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi, dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir öğrenme yöntemiyle ziyaretçilere sunuyor.
Ziyaret saatleri: Müze pazartesi hariç hafta içi 10:00 - 18:00, hafta sonu 10.00- 18.30 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Legoland, Bayrampaşa
Legoland, İstanbul'da ailelerin 3-10 yaş arasındaki çocukları ile yaratıcılık dünyasını keşfedip eğlenebileceği kapalı eğlence merkezlerinden biri. Eğlence ve rengarenk lego parçaları ile dolu Legoland'da çocuklar, Space Missions'da uzayın derinliklerini, Miniland'da Galata Kulesi, Ayasofya, Sultanahmet Camisi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile İstanbul'un ve dünyanın simge haline gelmiş ünlü yapılarını keşfetme imkanı bulurken, uzmanından binaların, ilginç hayvanların ve güçlü kahramanların nasıl oluşturulduğunu öğrenebilecek.
Ziyaret saatleri: Her gün 10:00 - 19:00
Adres: Forum İstanbul, No:3 Kocatepe Mah. Paşa Cad.34045, Bayrampaşa, İstanbul
İstanbul İllüzyonlar Müzesi, Beyoğlu
Duyularınıza olan sarsılmaz inancınızı sorgulamanıza yol açacak illüzyonlar dünyasında tam olarak şaşkına döneceksiniz. Çocuğunuzun da en az sizin kadar ziyaret etmekten heyecan duyacağına emin olabilirsiniz. Müzede Tepetaklak Oda, Vortex Tüneli, Sonsuzluk Odası, Ames Odası, Büyülü Çubuk, Döner Tablalar, Takip Eden Yüz, İllüzyonu, Rubin’in Vazosu, Tabaktaki Kafa, Klon Masa, Kaleydoskop, Stereogram, Beuchet Sandalyesi gibi görsel yanılsama odaları görebilirsiniz.
İstanbul İllüzyonlar Müzesi Taksim’de, İstiklal Caddesi üzerindeki Narmanlı Han’ın içerisinde yer alıyor. 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve benzersiz bir deneyim sunan illüzyon müzesi, Anadolu Yakası’nda Emaar Square Mall içerisinde de var.
Ziyaret saatleri: Haftaiçi her gün 11:00 – 20:00 arası.
Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi, Beyoğlu
Madame Tussauds'da geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının yaklaşık 60 ünlü ismi yer alıyor. Müzede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tarihi bir gezinti yapılırken, Türkiye'den birçok ismin yanı sıra çok sayıda uluslararası müzik, spor ve film yıldızının bal mumu heykellerini görmek mümkün. Müzede tarih ve liderler bölümünde Mustafa Kemal Atatürk, Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet, müzik bölümünde Zeki Müren, Madonna, Beyonce, MFÖ, Barış Manço, bilim ve kültür bölümünde Mona Lisa, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, spor bölümünde Maria Sharapova, Rafael Nadal'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlünün heykeli bulunuyor.
Ziyaretçi saatleri: Madame Tussauds İstanbul Müzesi 11:00 - 20:00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Son Giriş saati 19:00'dur.
İstanbul Sinema Müzesi, Beyoğlu
Tek bir biletle gezilebilen müze, üç kattan oluşuyor. İlk iki katı daimi müze olarak faaliyet gösterirken, üçüncü katta geçici sergiler yer alıyor. Çocukluğumuzdan beri ekranlarda izlediğimiz değerli oyuncuların balmumu figürleri, önemli yönetmenlerin hatıralarıyla dolu şahsi eşyaları ve pek çok film afişi, müzenin en ilgi çeken unsurlarından. İstanbul Sinema Müzesi, dünyada bir sinema müzesinde ilk kez kullanılmakta olan dijital hafıza havuzu uygulamasıyla, binlerce film ile oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı ve sinema emekçisinden oluşan on binlerce kişiyi içeren olağanüstü bir bilgi havuzunu ziyaretçilerin hizmetine sunuyor. Dijital etkileşim unsurlarının kültürel değerlerle buluştuğu İstanbul Sinema Müzesi, tarihi geçmişi ve modern altyapısıyla, Beyoğlu Kültür Yolu’nun vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday.
Adres: Kuloğlu, İstiklal Cd. Atlas Pasajı No: 131, 34433 Beyoğlu / İstanbul
Ziyaret saatleri: İstanbul Müzesi pazartesi hariç haftanın her günü 11:00 ile 19:00 saatleri arasında açık.
Enerji Müzesi, Eyüpsultan
Bilgi Üniversitesi kampüsü içinde yer alan bu müze 2007 yılında açılmış olup, Türkiye'nin ilk sanayi arkeolojisi müzesi. Çocukları götürüp gezdirmekte fayda var. Müzede, santralin orijinal makine ve ekipmanları sergilenmekte, ayrıca enerjinin tarihçesi, üretimi ve kullanımı hakkında bilgilendirici panolar ve interaktif uygulamalar bulunuyor. Enerji Müzesi’nin giriş katına ise, ziyaretçilerin kendi elektrik enerjisini üretebileceği, manyetik heykeller yapabileceği, binlerce volta çekinmeden dokunabileceği ve daha birçok deneyi gerçekleştirebileceği, tam 22 etkileşimli ünitenin yer aldığı, eğlence ile bilimin buluştuğu Enerji Oyun Alanı var.
Ziyaret saatleri: haftaiçi ve hafta sonu her gün saat 09.00-18.00 arası ziyarete açıktır. Santralistanbul resmi tatillerde kapalıdır.
Çocuk Bilim Merkezi, Beşiktaş
Üç ana bölümden ve 24 sergi ünitesinden oluşan Bilim Merkezi; “enerjiyi anlamak, enerjinin dönüşümünü kavramak, enerji çeşitlerini öğrenmek, enerjiden yararlanmak, enerjiyi kullanmak, enerjinin geleceği ve iklim değişikliğine etkisi” gibi temaları ele alan bir içerikle izleyicileri karşılıyor. Atölye ve çocuk oyun alanlarının iç içe olması sayesinde bilimi, eğlence ve yaratıcılıkla buluşturan müze; uygulama alanları ve simülasyon teknolojisiyle özellikle çocuklara gerçek bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.
Ziyaret saatleri: Pazartesi hariç her gün açık, Hafta İçi: 09:00 - 18:00
Hafta Sonu: 10:00 - 18:00
Miniatürk, Haliç
kısa sürede muhteşem bir Türkiye turu atmak isteyenler için de ideal bir mekan. Antik Çağ'dan Roma'ya ve Bizans'a, Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültüründen günümüze kalan zengin mimari mirası bir araya getiren Haliç'teki Miniatürk, masalsı bir yolculuğa çıkmak isteyen çocukları yarıyıl tatilinde de ağırlayacak. İstanbul'dan 61 eser, Anadolu'dan 9 eser, Türkiye sınırları dışında kalan Osmanlı coğrafyasından 12 eserin 1/25 oranına küçültülmüş minyatür modellerinin yer aldığı Miniatürk, çocukların ilgiyle gezecekleri yerlerin başında geliyor.
Ziyaretçi saatleri: Her gün 9.00-19.00 arası