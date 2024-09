Ünlü yıldızların ortak kaderi

Bu olay, daha sonra Amy Winehouse’un ikonik "Rehab" şarkısına ilham verdi. Şarkıda geçen “They tried to make me go to rehab, I said, 'No, no, no'” (Beni rehabilitasyona göndermeye çalıştılar, ben 'Hayır, hayır, hayır' dedim) sözleri, tam da bu anıyı yansıtıyordu.