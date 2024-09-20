Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
Türkiye'nin efsane futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da... Dilmen, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi, dikkat çeken yorumları ve analizleriyle HT Spor ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
Giriş: 20.09.2024 - 19:06 Güncelleme: 20.09.2024 - 19:06
HT Spor'dan yeni bir sürpriz... Hem futbolun hem de televizyonun efsane ismi Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi özel yayınla HT Spor'da olacak.
Dilmen'in konuk olacağı HT Spor derbi özel yayını 21 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.
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