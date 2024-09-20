Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu

"50'NİN ÜZERİNDE MÜHÜR BASKISI ELE GEÇTİ

Peker, bulunan mühürlerde çokça prens ismine de rastladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen sezondan itibaren burada 50'nin üzerinde mühür baskısı ele geçti. Bunlar arasında özellikle bu yıl çokça prens ismine rastladık. Yani prens ünvanına sahip, kraliyet ailesi ile bir şekilde bağlantısı olan, evlilik veya kan yoluyla bağlantısı olan isimlerle karşılaştık. Aralarında baş katipler, katipler, kaya tapınağı beyleri var. Çok enteresan isimler ve isimlerin taşıdığı anlamlar var. İlgi çekici olanlar arasında HattusaRuntiya ya da HattusaKuruntiya diye bir prensin mühür baskısıyla karşılaştık.