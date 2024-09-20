Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı

Bursa'da Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokul Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, beraberindeki görevlilerle kadın müdür yardımcısının kapısını tekmeleyerek kırdırdı.

İddiaya göre, yaklaşık bir yıldır sorun yaşadığı okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, kadın müdür yardımcısını penceresi olmayan, revir olarak kullanılan bir odaya geçirmek istedi. Müdür yardımcısı bulunduğu odayı boşaltmak istemeyince Kırbıyık, önce anahtar, pense gibi araçlarla kapıyı açmaya çalıştı. Açamayınca da çekiç ve tekme atarak kapıyı kırdırdı.