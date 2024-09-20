Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
Bursa'da, Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, yardımcısı kadın müdürün odasının kapısını tekmelerle kırdırdı. O anları kayda alan müdür yardımcısı, "Benim şahsi alanıma benden izinsiz şekilde, odamın kapısı kırılarak girildi. Lütfen özel eşyalarıma dokunmayın, ben toplarım" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı olaya ilişkin soruşturma ve inceleme başlatırken Kırbıyık, açığa alındı.
Bursa'da Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokul Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, beraberindeki görevlilerle kadın müdür yardımcısının kapısını tekmeleyerek kırdırdı.
İddiaya göre, yaklaşık bir yıldır sorun yaşadığı okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, kadın müdür yardımcısını penceresi olmayan, revir olarak kullanılan bir odaya geçirmek istedi. Müdür yardımcısı bulunduğu odayı boşaltmak istemeyince Kırbıyık, önce anahtar, pense gibi araçlarla kapıyı açmaya çalıştı. Açamayınca da çekiç ve tekme atarak kapıyı kırdırdı.
Müdür yardımcısının odasındaki eşyalar çıkarılırken Kırbıyık da yardım etti.
Kapısı kırılan müdür yardımcısı o anları kayda aldı. Müdür yardımcısı, "Benim şahsi alanıma benden izinsiz şekilde, odamın kapısı kırılarak girildi. Lütfen özel eşyalarıma dokunmayın, ben toplarım" dedi.
Görüntülerin basına yansımasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı müdür Ergin Kaya Kırbıyık'ı açığa aldı.
Bakanlık olaya ilişkin soruşturma ve inceleme başlattı.
Kırbıyık daha önce de "Okulda başı açık kız öğrenci istemiyorum" sözleriyle gündeme gelmişti. Veliler, müdür Kırbıyık hakkında şikayetçi olmuştu.