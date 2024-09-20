Tansiyon yükseldi! Hizbullah İsrail'i Katyuşa füze ile saldırdı, İsrail Beyrut'u havadan vurdu!
İsrail-Lübnan hattından günlerdir süren gerilimin ardından bu kez Hizbullah İsrail'e Katyuşa ile saldırdı. Hizbullah lideri Nasrallah'ın İsrail'e yanıt vereceklerini söylemesinin ardından Hizbullah'ın 7 ayrı saldırı düzenlediği duyuruldu, sınır bölgesine 150 roket atıldığı belirtildi. İsrail Beyrut'un güneyini havadan vurdu. Saldırı sonrası Lübnan'ın başkentinde dumanlar yükseliyor
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından tansiyonun yükseldiği bir diğer nokta İsrail-Lübnan hattı oldu.
İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasındaki gerilim ise Salı günü Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanması ve hemen ertesi günü telsizlerde yaşanan patlamayla yeni bir boyuta evrildi.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, siber saldırıların ardından dün ilk kez yaptığı açıklamada, İsrail'in kırmızı çizgiyi aştığını ve İsrail'e gerekli yanıtın verileceğini söyledi. Nasrallah'ın açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden Hizbullah'ın İsrail'e Katyuşa füzesiyle saldırdığı duyuruldu.
Hizbullah'ın İsrail'e 7 ayrı saldırı düzenlendiği ve saldırıda can kaybı ya da yaralı olmadığı bildirildi. İsrail Ordu Televizyonu, "Sınır bölgesine 150 roket atıldı" açıklamasında bulundu.
Hizbullah'ın saldırısının ardından İsrail Beyrut'un güneyini havadan vurdu. Saldırı sonrası Lübnan'ın başkentinde dumanlar yükseliyor
Sovyet yapımı çoknamlulu roketatar olan Katyuşa, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği tarafından kullanılan bir silahtı. Uzunca bir dönem savaşın en büyük sırlarından biri oldu.