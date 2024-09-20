Tansiyon yükseldi! Hizbullah İsrail'i Katyuşa füze ile saldırdı, İsrail Beyrut'u havadan vurdu!

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından tansiyonun yükseldiği bir diğer nokta İsrail-Lübnan hattı oldu.

İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasındaki gerilim ise Salı günü Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanması ve hemen ertesi günü telsizlerde yaşanan patlamayla yeni bir boyuta evrildi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, siber saldırıların ardından dün ilk kez yaptığı açıklamada, İsrail'in kırmızı çizgiyi aştığını ve İsrail'e gerekli yanıtın verileceğini söyledi. Nasrallah'ın açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden Hizbullah'ın İsrail'e Katyuşa füzesiyle saldırdığı duyuruldu.