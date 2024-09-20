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        Haberler Gündem Güncel 5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi 5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!

        İzmir'de makas atarak 5 kişinin ölümüne ve 20 kişinin yaralanmasına neden olan 19 yaşındaki Y.İ.K. adlı sürücünün cezası belli oldu. Dehşete düşüren olayda sanığa 18 yıl hapis cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 15:56 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:11
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        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
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        İzmir'de hafif ticari aracıyla "makas atması" sonucu yaşanan kazada 5 kişinin ölümüne 20 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan 19 yaşındaki sürücüye, 18 yıl hapis cezası verildi.

        AA'da yer alan habere göre 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.İ.K, SEGBİS ile katılırken taraf avukatları ve müştekiler salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, adli tıp kurumundan alınan trafik raporunun mahkemelerine ulaştığını belirtti.

        BERAATİNİ TALEP ETTİ

        Sanık avukatları, raporda eksikler olduğunu öne sürerek, raporun yenilenmesini ve sollama öncesi sinyal verip vermediğinin tespitinin yapılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin mütalaasını açıklayarak sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını, cezada alt sınırdan uzaklaşılmasını talep etti.

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        Sanık avukatı, olay tarihinde sanığın 18 yaşında olduğunu, kaza sonrası kendisinin teslim olduğunu belirterek, "İddia edildiği gibi makas atma yok. Yaşı küçük ve 1 yıldır ehliyeti var. Ağır kusurlu olduğunu kendisi de bunu kabul ediyor. Basit taksirden cezalandırılmasını ve alt sınırdan ceza tayin edilmesini istiyoruz." dedi.

        Sanık ise son savunmasında ise beraatini talep etti. Mahkeme başkanı, sanığa "taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi, suçun "bilinçli taksirle" işlenmesi nedeniyle cezanın yarı oranında artırılarak 18 yıl olarak belirlenmesine hükmetti. Ayrıca, sanığa takdiri indirim uygulanmadı.

        NE OLMUŞTU?

        Menderes ilçesinde 30 Haziran 2023'te, Özcan Özer yönetimindeki otomobil, "makas atma" olarak tanımlanan şerit ihlalleri yaparak ilerleyen Y.İ.K. (18) idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp refüjü aşmış ve karşı yönden gelen minibüsle çarpışmıştı.

        Kazada sürücülerden Özcan Özer, eşi Sibel Özer, oğlu Ali Alperen Özer, Özcan Özer'in ablası Şengül Akbaş ile minibüsteki yolcu Mustafa Kemal Karaca ölmüş, araçlardaki 20 kişi de yaralanmıştı.

        Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Y.İ.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Y.İ.K hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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