Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
Mersin'in Mut ilçesinde Tahir Kaya, kaynattıkları pekmeze toz karışacağını söyleyip tarım aracıyla yoldan geçmesine izin vermeyen komşusu ile oğlu ve gelinini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Mersin'in Mut ilçesine bağlı Çömelek Mahallesi'nde Tahir Kaya, patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile yoldan geçmek isterken iddiaya göre pekmez kaynatan komşuları 65 yaşındaki Kemal Veli Akyaka (fotoğrafta) tarafından engellendi.
Akyaka, çıkan tozun pekmeze karışabileceğini belirterek komşusundan başka bir yerden gitmesini istedi. Buna karşı çıkan Kaya ile Akyaka arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine evden av tüfeğini alan Tahir Kaya, geri dönerek Kemal Veli Akyaka ile oğlu Durmuş Akyaka (35) ve gelin Ruhan Akyaka'ya (35) ateş açtı.