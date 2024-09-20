Eskişehir'de, Y.C. adlı kadın, oğlunu yanına alarak Tepebaşı ilçesindeki Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezi'ne geldi. Başka bir aile hekimine kayıtlı olan Y.C'nin çocuğunu muayene eden A.D. adlı kadın doktor, çocukta herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyledi.

OĞLUNA İSTİRAHAT RAPORU İSTEDİ AA'da yer alan habere göre Y.C, A.D'den oğluna istirahat raporu vermesini istedi. Aile hekiminin olumsuz yanıt vermesinin ardından Y.C, kadın doktor A.D.'yi darp etti.