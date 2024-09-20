Florence Pugh, Bodrum'a geldi

28 yaşındaki oyuncu, "Ben tam bir işkoliğim. Ama bitkin olduğumu görebiliyorum. Geçen yıl aniden uyandım ve 'Hayatımın ne kadarını kaçırdığımdan nefret ediyorum' dedim. Evet, sonsuza dek bir kariyerim olsun istiyorum, ama kendimi yerle bir edersem bu olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.