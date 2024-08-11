Kaş trendleri bazen ince bazen kalın olsa da aslolan, hepimizin bildiği gibi, yüzümüze uygun kaş modelini seçmek. Yoksa ünlü modellerin başlattığı kaş ağartmak ya da boncuk ve taşlarla kaş süslemek gündelik hayatta çok da kullanışlı değil. Gene de moda haftalarında ortaya çıkan ve ünlü isimlerin tercih ettikleri saç, kaş ve makyaj trendleri moda dünyasında belirleyici rol oynuyor. Bilmekte fayda var.

Bu sene kalın kaş moda . Kalın kaş dediysek geçmiş yıllarda kaşlarını aldırmayan ve farklılığıyla sosyal medyada bir hayli ses getiren genç model Sophia Hadjipanteli kaşları gibi de değil. Bahsettiğimiz yukarı doğru taranıp sabitlenmiş, kalın ve dolgun kaşlar. Kaşlarınızın arasındaki boşlukları kaş kalemi ya da far ile doldurup daha gür görünsün diye kaş jeli ile yukarı doğru tarıyorsunuz.

Kaşlarınızı alırken elinizin ayarı kaçtıysa size başsağlığı diliyoruz. Çünkü kaş küser. Neyse ki ince kaşları daha kalın göstermenin pek çok yolu var. Modaya uymak istiyorsanız aşağıdaki tavsiyelerimize göz atın. Kalın kaşlı görünmenin yolları...

Bu görünümü verirken kaşlarınıza bakım da yapmak isterseniz kaş serumu tercih edin. Bu serumlar tüm gün kaşları da sabitleyebiliyor.

Bir kaş tasarımcısına görünün: Gerçek kaş şeklinizi belirlemekte veya kılları uzatmakta zorlanıyorsanız bir kaş uzmanını ziyaret edin. Bu uzmanlar, yüzünüze uyan ve daha dolgun görünen kaşlarla sonuçlanacak bir kavis belirlemenize yardımcı olur. Ayrıca, size kaşlarınızı evde nasıl koruyacağınızı ve nasıl aynı şekle devam edeceğinizi öğretirler.

Yapışkan jellerden uzak durun: Kaş kıllarınızın düz durmasını sağlamak için kaş jeli kullanacaksanız, hafif ve esnek bir formül tercih edin. Süper yapıştırıcı hissi veren jeller kaşlarınızın uzamasına yardımcı olmaz, hatta hassas kılların birbirine yapışmasına ve dökülmesine neden olur.

Kaşlarınıza nazik olun: Cilt bakımı kremlerinizin kaşlarınıza bulaşmasına izin vermeyin. Yüz cildinizin sevdiği ağır kremler ve yağlar kaşlarınızı ağırlaştırarak kılların aşağı sarkmasına neden olur ve doğru yönde uzamasını engeller. Kaşlarınıza yüz kremi bulaşırsa, nemli bir bezle silin.

Kaş büyütme serumu kullanın: Ardından, günlük rutininize bir kaş uzatma serumu ekleyin. Hint yağı, argan yağı, badem yağı, jojoba yağı, pantenol, keratin, zeytinyağı, biotin ve hyaluronik asit gibi içeriklere bakın.

Bir ay boyunca kaşlarınıza dokunmayın: Hayatınız boyunca kaşlarınızı şekillendirdiyseniz, ilk etapta doğal şeklinizin ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Herkes farklıdır; kılların ve saçların uzama hızı da herkese göre değişir. Ancak en iyi sonucu görmek için en az 4 hafta beklemek gerekir. İşte yeniden uzama hakkında daha fazla ipucu.

Bir kaş bakım rutini oluşturun. Kaşlarınıza ne sürdüğünüze ve ne sürmediğinize biraz dikkat edin. İşte dikkate almanız gereken birkaç temel adım

Makyaj yaparak kalın kaş elde etmek

Bazı insanlar kaşlarının daha kalın görünmesine yardımcı olmak için makyaj yapar.

Kaş kalemi kullanmak: Seyrek bölgeleriniz varsa kaş kalemleri işe yarar. Kalem, çevre üzerinde çalışmanız gerektiğinde güzeldir, belki bir kaş diğerinden daha düşüktür ve üst çizgiyi doldurmak istersiniz, belki kuyruğu biraz uzatmanız gerekir, kalemle uzatabilirsiniz.

Kaş pudrası kullanmak: Pudra kaşlara hemen yoğunluk kazandırır. Dolayısıyla, kaş şekliniz ve uzunluğunuz standartlarınıza uygunsa ancak biraz daha kalınlığa ihtiyacınız varsa pudra iyi bir seçenektir. Elbette bu yöntemleri kombine etmekten de çekinmeyin.

Yarı kalıcı tedavilerle kalın kaş elde etmek

Diyelim ki birkaç yıldır kaşlarınızı uzatmaya çalışıyorsunuz ve hiçbir ilerleme kaydedemediniz. Başka ne yapabilirsiniz? Bu yarı kalıcı tedavilerden birini düşünebilirsiniz:

Kaş renklendirme: Kaşlarınız açık renkse kaş renklendirme tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Salonda veya kaş stüdyosunda saç renginize uyması ve daha kalın görünmesi için kaşlarınızı koyu bir renge boyatabilirsiniz.

Mikro gölgelendirme: Kaşlarınızın seyrek bölgelerini doldurmanızı sağlar. Mikro gölgelendirme, kaşın içine küçük yarı kalıcı mürekkep noktaları yerleştirme işlemidir. Kalem yerine pudra görünümünü seviyorsanız, mikro gölgelemeden daha iyi bir sonuç alırsınız.

Microblading: Microblading gerçek kaş kıllarını taklit eder, seyrek bölgeleri doldurmaya, kaş kuyruğunu uzatmaya ve gerekirse şekli ana hatlarıyla belirlemeye çalışır. Bu yöntem, kaşta makyajsız bir görünüm elde etmek isteyen veya kaşın yapısıyla ilgilenmek isteyen biri için daha iyidir.

Kaşlar neden incelir?

Yaş: Yaşlandıkça saçlarınız gibi kaşlarınız da dökülebilir. Bu tür dökülmeler tamamen önlenemez, ancak kaşlarınızı mümkün olduğunca uzun süre korumak için erkenden kaş uzatma serumları kullanmaya başlayabilirsiniz.

Aşırı koparmak: Tüylerinizi almak kolaylıkla bağımlılık haline gelebilir ve ilk etapta tüyleri tam olarak nereden almanız gerektiğinden emin değilseniz yanlış yönde çalışıyor olabilirsiniz. Yerinde kalması gereken bölgelerde aşırı gitmeyin.

Sağlık endişeleri: Kaş ya da saçların dökülmesi, kozmetik ve güzellik uygulamalarıyla ilgisi olmayan bir sağlık sorununun işareti olabilir. Kaş dökülmeniz aniden başladıysa veya başınızdaki saç dökülmesiyle eş zamanlı gidiyorsa kontrol için bir tıp uzmanını ziyaret etmeniz en iyisidir.

Doğal olarak ince kaşlara sahipsiniz: Herkes süper kalın ve yoğun kaşlarla doğmaz. Ama bunu sorun etmeyin. Kaşlarınızla ilgilendiğiniz ve görünümlerinden memnun olduğunuz sürece, yapmanız gereken başka bir şey olmadığını unutmayın.

Cilt bakım ürünlerinizi kaşlarınıza değdirmeyin