Palamut

Palamut avı ağustosta başlar ama en lezzetli zamanı eylül başlarındadır. Balıkların gözdesi palamut hem fırında hem de kızartılarak yenir. Pek çok palamut türü vardır; Palamut vozonu, çingene palamudu, palamut, kestane palamudu, zindandelen, torik, sivri altıparmak ve piçuta.

Soslu palamut için malzemeler

1 adet iri palamut takoz kesilecek (en az 10 parça)

2 adet rendelenmiş soğan

2 diş ezilmiş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Kekik

3 adet iri domates

Nasıl yapılır?

Palamutları yıkayın. Sularının süzülmesini bekleyin. Domatesin kabuklarını soyup rendeleyin. Tuz, biber ekleyin. Yayvan bir tencerenin dibine hazırladığınız sosun yarısını koyun. Balıkları yerleştirin. Kalan sosu da üzerine dökün. En üstüne kekik serpeleyin. Tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte pişirin. Sulu sulu olmalı.