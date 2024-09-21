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        Bu illerde kuvvetli yağacak! 4 bölgede şiddetli sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışın Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da etkili olacağı belirtildi. Sıcaklık, Güneydoğu Anadolu'da 2 ilâ 4 derece azalıyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 06:35 Güncelleme: 21.09.2024 - 06:35
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        Bu illerde kuvvetli yağacak! 4 bölgede şiddetli sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne, Kırklareli hariç), İç Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BU İLLERDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

        Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları ile Afyonkarahisar’ın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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        HAVA SICAKLIĞI GÜNEY DOĞU'DA AZALIYOR

        Sıcaklıkların; Güneydoğu Anadolu'da 2 ilâ 4 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de 40-60 km/saat kuvvetinde esmesi tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        İSTANBUL: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İZMİR: 28, Parçalı ve az bulutlu.

        KOCAELİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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        BURSA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        EDİRNE: 25, Parçalı ve çok bulutlu.

        KIRKLARELİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu.

        AFYONKARAHİSAR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        MANİSA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        MUĞLA: 29, Parçalı ve az bulutlu.

        ADANA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        HATAY: 30, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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        ISPARTA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ESKİŞEHİR: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        KONYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        YOZGAT: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

        BOLU: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        DÜZCE: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ZONGULDAK: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        SİNOP: 28, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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        AMASYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu.

        SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ARTVİN: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ERZURUM: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        KARS: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        MALATYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu.

        VAN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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        DİYARBAKIR: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        GAZİANTEP: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        SİİRT: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ŞANLIURFA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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