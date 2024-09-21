Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
BAGOMBO ENFİYE KUTUSU
(Kurt Vonnegut)
Amerikan edebiyatının kara mizah ustası, Billy Pilgrim ve Kilgore Trout gibi eşsiz karakterlerin yaratıcısı Kurt Vonnegut’un, anlatı türündeki eseri Wampeter’lar, Foma’lar ve Granfalloon’lar ile yazarın İkinci Dünya Savaşı’nda yaşadıklarından esinlenerek kaleme aldığı öykü kitabı Bagombo Enfiye Kutusu, Can Yayınları etiketiyle okurla buluştu. Wampeter’lar, Foma’lar ve Granfalloon’lar kitabında ailesine, gençliğine ve bir yazar olarak kariyerine dair anılarını açık yüreklilikle paylaşan Vonnegut, 23 öyküden oluşan Bagombo Enfiye Kutusu’ndaysa içindeki karanlık, komik ve sarsıcı sesi ilk kez duyuran öykülerini bir araya getiriyor.
HAYAT KISA
(Dean Rickles)
İngiliz yazar, filozof ve öğretim görevlisi Dean Rickles’ın “Zamanın en büyük para birimi olduğu ve aldığımız her nefesin bizi kaçınılmaz sona yaklaştırdığı bir dünyada anlamlı bir hayat yaşamak mümkün mü?” sorusuna yanıt aradığı kitabı Hayat Kısa: Daha Anlamlı Bir Hayat İçin Kısa Bir Rehber; Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı! Pandemi döneminde kaleme aldığı kitapta, genel kanının aksine sınırlamanın yaşamı zenginleştirdiğini savunan Rickles, sınırların ve kısıtlılıkların kişiyi seçim yapmaya yönlendirdiğini, bunun da hayatı daha anlamlı kıldığını oyunlara referans vererek anlatıyor. Kuralları, yasakları ve sonu olmayan bir oyundan keyif alınamayacağını anlatan yazar, insanın en büyük sonu olan ölümün gerçekliğinin aslında hayatı ve seçimlerimizi anlamlı kıldığına dikkat çekiyor.
MUHTEŞEM HAYALPEREST
(Juan Jacinto Muñoz Rengel)
İspanyol yazar Juan Jacinto Muñoz Rengel, Ketebe Yayınları'ndan çıkan tarihle fantastiğin, masallarla mitlerin, düşle gerçeğin iç içe geçtiği, çok renkli ve çoksesli romanı Muhteşem Hayalperest’te, şaheser yazmaya çalışırken kendi yaşamı bir şahesere dönüşen Nikolaos Popoulos’u merkeze alıyor. Kitap, okuyucuyu, 16. yüzyıl Atina’sında yaşayan, sınırsız hayal gücüne sahip bir kahramanın yolculuğuna ortak ediyor. Eşsiz bir maceraya atılan başkahraman, gördüğü şehirler arasında İstanbul’u ayrı tutacak ve Hezarfen gibi çatıların, minarelerin, sarayların, masmavi denizin üstünden aşarken kanatlarını tarihle mitolojinin, gotikle fantastiğin iç içe geçtiği bir masala açacaktır.
05.45 İSTANBUL
(Gökçe Bilgin)
Gökçe Bilgin, 05.45 İstanbul adlı romanında bir seri katil hikâyesi anlatıyor. Ama romanın kahramanı alışılageldik bir seri katil gibi davranmıyor. Öldürdüğü insanların çeşitli uzuvlarından bir robot yaratıyor. Bazen İstanbul'un sokaklarını, bazen hapishanede geçen günlerini, bazen de hayata karşı hissettiklerini ona, kendine, hatta boşluğa bile anlatıp duruyor. Gürültülü şehirlerde yaşayanlara suskunluğun yakışmayacağını ispat etmek ister gibi... İletişim Yayınları tarafından okurlarla buluşturulan farkıl bir seri katil hikayesi...
HOLLY
(Stephen King)
Stephen King’in en ilginç, en becerikli karakterlerinden Holly Gibney, bir kasabada yaşanan kaybolma vakalarının ardındaki korkunç gerçeği çözmek için geri dönüyor. Penny Dahl, kayıp kızı Bonnie’yi bulmak için Finders Keepers dedektiflik bürosuna müracaat ettiğinde Holly, önce davayı kabul etmek istemez. Çünkü yaşadığı kayıplarla zor bir dönemden geçmektedir ve ortağı Pete de Covid kapmıştır. Ancak Penny Dahl’ın çaresiz sesindeki bir şey yüzünden Holly bu teklifi reddedemez. Altın Kitaplar'dan çıkan Stephen King’in bu tüyler ürperten yeni başyapıtında Holly, sapkın profesörleri alt etmek için tüm olağanüstü yeteneklerini bir araya getirmek zorunda kalıyor.
SESSİZLİĞİ VURUN
(Berkay Ateş)
Oyuncu-yazar Berkay Ateş’in ilgiyle karşılanan beş oyununu ve bir öyküsünü bir araya getiren Sessizliği Vurun, karanlık masallara hapsolmuş insanları, hüznün hem düşmanı hem âşığı olan yazgıları sahneye taşıyor. “Hakikat, Elbet Bir Gün” ile 25. Cevdet Kudret Edebiyat Ödülleri’nde, Direklerarası Tiyatro Ödülleri’nde, Yeni Tiyatro Dergisi ve Ekin Yazın Dostları Ödülleri’nde en iyi yazar; Direklerarası Tiyatro Ödülleri’nde en iyi oyuncu ödülünü alan; “Yirmi Beş” ile Savaş Dinçel Ödülleri’nde (2014) yine en iyi yazar ödülüne layık görülen Ateş, Everest Yayınları'ndan çıkan kitabıyla sahneye ve beyazperdeye yansıyan yetkinliğini kalemiyle perçinliyor.
KUMA DAİRELER ÇİZEN
(Ayşegül Devecioğlu)
"Köpek ne olup bittiğini anlamaktan vazgeçmiş gibi, salınarak kahvenin önünden ayrılıp arabaların arasından geçerek yandaki sokağa yöneldi. Telefon o sırada çalmış olmalıydı. Sarı, ıslak kuyruğun, kahvedeki yıkık tiplerle nasıl dese bir tür bağ, hatta bir simetri oluşturduğu kesite bakarken. Çantayı bir süre karıştırdıktan sonra telefonu bulup açtı. 'Terörle Mücadele Şubesi’nden başkomiser Azmi,' dedi telefondaki ses, 'kızınız burada, hemen gelmeniz gerekiyor." Metis Yayınları'ndan çıkan Ayşegül Devecioğlu koleksiyonunun dokuzuncu kitabı Kuma Daireler Çizen sarsıcı, düşündürücü bir polisiye.
KAFKA VE OYUNCAK BEBEK
(Larissa Theule)
Gerçek bir öyküden esinlenen Kafka ve Oyuncak Bebek, Dinozor Çocuk etiketi ve Sevin Okyay çevirisiyle minik okurlarla buluştu! Larissa Theule’ün kaleme aldığı, Rebecca Green’in resimlediği kitap, dünyanın en şaşırtıcı ve ikonik yazarlarından biri olan Franz Kafka’nın üzüntülü bir kayıp hikâyesini bir macera hikâyesine dönüştürmesini anlatıyor. Kafka’nın, oyuncak bebeğini kaybetmiş bir kız çocuğuna oyuncağının ağzından yazdığı mektuplarla iyileştirici, yürekleri ısıtan bir hikâye sunan Kafka ve Oyuncak Bebek, dolu dolu yaşamanın ve öykü anlatmanın yaşam değiştirici gücünün kanıtı niteliğinde…