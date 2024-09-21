7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından İsrail-Lübnan hattında da gerilim artmıştı. 17 Eylül'den bu yana ise İsrail-Lübnan hattında tansiyon had safhaya çıktı.

17 Eylül'de Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazları patlatıldı, bir sonraki gün ise Lübnan'ın güneyinde ve Beyrut'ta telsizler hedef alındı. İsrail'in iki gün üst üste gerçekleştirdiği siber saldırılarda 37 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı.

Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü Haberi Görüntüle

19 Eylül'de ise Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'e yanıt vereceklerini bu saldırıların karşılıksız kalmayacağını söyledi. Nasrallah'ın açıklamasının ardında İsrail, Lübnan'da Hizbullah hedeflerinin vurulduğunu duyurdu.

REKLAM 20 Eylül'e geldiğimizde karşılıklı saldırılar başladı. İsrail'in Lübnan'a gece boyu hava saldırıları düzenlemesinin ardından Hizbullah İsrail'e Katyuşa füzeleriyle saldırdı. Bu saldırılara karşılık veren İsrail, Beyrut'un güneyini havadan vurdu. İsrail, Hizbullah komutanlarının hedef alındığını açıkladı, ancak saldırıda siviller öldü. LÜBNAN'DA 12 KİŞİ ÖLDÜ Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında ölü sayısının 12'ye, 9'u ağır olmak üzere yaralı sayısının 66’ya yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Beyrut'un güney banliyösüne düzenlediği saldırıda çoğu çocuk ve kadın olan ölü sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi. ÜST DÜZEY İKİ HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ Hizbullah, İsrail ordusunun, Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, hareketin üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil ve Ahmed Vehbi'nin öldürdüğünü açıkladı. İBRAHİM AKİL NASRALLAH'IN SAĞ KOLU OLARAK BİLİNİYORDU

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye Mahallesi'nde hedef aldığı "Tahsin" kod adlı İbrahim Akil’in Hizbullah’ın askeri kanadının iki numaralı ismi olduğu belirtiliyor. REKLAM Yerel kaynaklara göre, Tahsin olarak da bilinen Akil, Hizbullah'ın en yüksek askeri organı olan Cihat Konseyi'nin üyesi. HİZBULLAH: İSRAİL KARARGAHINI KATYUŞA FÜZELERİ İLE VURDUK Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısının ardından, İsrail'in "suikastlarından" sorumlu tuttuğu Meron'daki askeri istihbarat üssünü hedef aldığını bildirdi. Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamayla, İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve "suikastlarından" sorumlu tutuğu Meron bölgesindeki askeri istihbarat üssünü Katyuşa füzeleriyle hedef aldığını belirtti.