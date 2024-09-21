Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi! Gişede hasılat rekorları kıran 10 kitap uyarlaması film
Sinema sektörü pek çok sanattan etkileniyor ancak edebiyattan etkilenmesinin yerini hiçbir sanat tutamıyor. Pek çok sinema efsanesinin aslında bir romandan uyarlama olması tesadüf mü? Elbette değil! Gelin, gişede hasılat rekorları kıran ve romanlardan uyarlanan efsane filmler neymiş bir bakalım!
Yazarlar romanlarını yaarken muhtemelen bir gün filme uyarlanır ve bundan çok para kazanırım diye düşünmüyor ancak bugünün dünyasında edebiyatla sinemanın ilişkisi hesaplanabilen bir konu olmanın ötesine çoktan geçti. Evet, tarih boyunca bazı yazarlar edebiyat dünyasını alt üst eden romanlar yazdı.
Sinemanın gelişmesiyle bu alt üst olma sinema dünyasına da yansıdı. Bu filmlerin pek çoğu artık -sinemanın gelişmesine önemli katkılar sunmasının yanında elde edilen maddi kazançlarla da anılıyor. İşte sinema severler tarafından çok sevilen, hasılat rekorları kıran kitap uyarlaması efsane filmler...
1. J.K. Rowling – Harry Potter Serisi
90'ı yılların sonunda yayımlanmaya başlayan Harry Potter serisi, o dönemden beri kaç kuşak çocuğun dünyasını değiştiriyor tespit etmesi zor ancak bu serinin yazarı J.K. Rowling'e kazandırdığı tespit etmek o kadar zor değil.
Rowling'in yedi kitaplık Harry Potter serisi kitap olarak elde ettiği başarıdan sonra sinema sektörünün de ilgisini çekti. Kitaplardan uyarlanan 7 film, dünya genelinde 7.7 milyar dolardan fazla hasılat elde etti.
2. J.R.R. Tolkien – Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit
Fantastik edebiyat denince de fantastik sinema denince de hemen herkesin aklına gelen ilk isimlerden olan Yüzüklerin Efendisi serisinin başarısı elbette tesadüf değil. John Ronald Reuel Tolkien, ya da çoğunuzun tanıdığı isimle J. R. R. Tolkien keşke hayatta olsaydı ve bu şaheserin ekmeğini biraz da o yeseydi!
Tolkien'in oğlunun o vefat ettikten sonra notlarından derleyip yayınlattığı Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit sertisi, filmlerin yönetmeni Peter Jackson’a dünya çapında 5.9 milyar dolardan fazla gişe hasılatı kazandırdı.
3. Stephen King – Birçok Eser
Stephen King, sanatının sefasına yaşarken varan yazarlardan... Bu her yazara nasip olmaz! King’in edebiyat tarihinde kendine özgü bir yer edinmeyi başaran korku romanları elbette defalarca filme uyarlandı.
The Shining ve Yeşil Yol gibi diğer filmlerin başarısı King'in en çok para kazanan film uyarlamaları gibi düşünülebilir ama asıl para kazandıran uyarlama 2017 yapımı It ve 2019 yapımı It: Bölüm 2 filmleri oldu. İki film birlikte neredeyse 1 milyar dolardan fazla hasılat yaptı.
4. J.K. Rowling – Fantastik Canavarlar Serisi
J.K. Rowling bu çağıun şifresini çözmnüş desek haksızlık yapmış olmayız galiba. 7 kitaplık Harry Potter evreninin etkisi o kadar uzun yıllar devam etti ve okur o kadar çok devamını bekledi ki J.K. Rowling buna kayıtsız kalamadı. Harry Potter evreninin bir parçası olan Fantastik Canavarlar serisi geldi. Sinemaya uyarlanması kaçınılmaz olan bu serinin filmleri dünya genelinde 1.5 milyar doların üzerinde hasılat elde etti.
5. Michael Crichton – Jurassic Park Serisi
Fantastik ve bilim kurgu edebiyatınını iyi bir takipçi kitlesi olduğu aşikar. Michael Crichton, buna biraz da aksiyon ekledi ve olanlar oldu...
Crichton’un tıp ve teknoloji sevgisinin harmanlandığı romanından sinemaya uyarlanan Jurassic Park serisi dünya genelinde 6 milyar dolardan fazla gişe hasılatı kazandı.
6. Ian Fleming – James Bond Serisi
Ian Fleming'in İngiliz gizli servbis ajanı James Bond 1953 yılından beri dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor... Fleming'in 12 roman ve iki kısa öyküde anlattığı James Bond maceraları da sinemanın dikkatinden kaçmadı... James Bond filmleri dünya genelinde 7 milyar doların üzerinde hasılat yaptı. James Bond serisinden şimdiye kadar 25 film çekildi.
7. Suzanne Collins – Açlık Oyunları Serisi
Fantastik, bilim kurgu derken distopik romanların parlayan yıldızı Açlık Oyunları'na geldi sıra. Collins’in distopik üçlemesi olarak bilinen Açlık Oyunları, Ateşi Yakalamak ve Alaycı Kuş, dört filme uyarlandı. Bu dört filim dünya genelinde neredeyse 3 milyar dolarlık gişe hasılatı kazandı.
8. C.S. Lewis – Narnia Günlükleri Serisi
C.S. Lewis'in çocuklar için yazdığı efsane seri Narnia Günlükleri aslında 7 kitaplık bir seriydi. Toplamda 3 film olarak sinemaya uyarlanan bu seri dünya genelinde 1.5 milyar dolardan fazla hasılat kazandı.
9. Dan Brown – Da Vinci Şifresi Serisi
Kitaplarının filme uyarlanmasıyla ünlü olan bir diğer yazar da hiç şüphesiz Dan Brown... Brown’un kitap olarak da çok fazla ilgi göre Robert Langdon serisi sinemadan nasibini aldı.
Romanlardan uyarlanan Da Vinci Şifresi ve Melekler ve Şeytanlar, dünya genelinde 1.5 milyar dolardan fazla hasılat kazandı.
10. E.L. James – Grinin Elli Tonu Serisi
210'lu yıllara damgasını vuran bir diğer efsane seri pek çoğumuzun tahmin edebileceği gibi Elli Ton Üçlemesi oldu. İngiliz yazar E.L. James'in yayınlandığı günden itibaren tartışmaların merkezinden düşmeyen 3 romanı üç film şeklinde sinemaya uyarlandı. Bu uyarlama dünya genelinde 1.3 milyar doların üzerinde gişe hasılatı ile taçlandırıldı.