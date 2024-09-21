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        Haberler Dünyadan Kraliyet Meghan Markle'a hâlâ karşı: Fotoğraftan silme skandalı

        Kraliyet Meghan Markle'a hâlâ karşı: Fotoğraftan silme skandalı

        Kraliyet mensuplarının 3 yıl aradan sonra Prens Harry'yi yeniden hatırlarken Meghan Markle'ı dışlamasıyla yeni bir savaşın fitili ateşlendi. İşte Shakira'ya sahnede taciz, Miley Cyrus'a kopya şarkı suçlaması, Melania Trump'ın geçmişteki çıplak fotoğraflarına getirdiği savunma ve daha fazlasıyla haftanın renkli gündemi...

        Giriş: 21.09.2024 - 00:03 Güncelleme: 21.09.2024 - 00:03
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        Tam Prens Harry'nin ailesiyle arası düzeliyor galiba derken işler yine karıştı. Önce Kral Charles, arkasından Prens William, üç yıldır görmezden geldikleri Harry'nin 40'ıncı yaş gününü kutladılar, ama seçtikleri fotoğrafla yeni bir krize imza attılar.

        Önce Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın hesabından paylaşıldı fotoğraf. Ardından aynı paylaşım, Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın hesabından yeni bir mesajla dolaşıma sokuldu.

        Her iki hesapta da ısrarla aynı fotoğafın kullanılması ilginçti. Zira 2018'de, Prens Harry henüz kraliyet görevlerinden ayrılmamışken çekilen fotoğrafında aslında yanında Meghan Markle da oturuyordu. Kraliyet üyeleri, Prens Harry'yi onlardan koparan kişi gözüyle baktıkları Meghan Markle'a 'istenmeyen gelin' muamelesi yaparak, bir kez daha onu görmezden geldiler.

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        'İSTENMEYEN GELİN'DEN KARŞI HAMLE

        Independent Gazetesi, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile birlikte ve eşi olmadan birkaç farklı açıdan fotoğrafının çekildiğini ve hem orijinal hem de kırpılmış versiyonlarının fotoğraf imaj sitesi Getty Images'a yüklendiğini belirtti. Anlaşılan, Kral Charles ve Prens William, fotoğrafın Meghan Markle'sız versiyonunu tercih etmişti.

        Meghan Markle da bunun üzerine durur mu? Patlattı fotoğrafın kendisinin de olduğu versiyonunu. Zaten belli ki Markle, gerilimli bir ilişki sürdürdüğü, hatta artık bir ilişkisinin kalmadığı kraliyet ailesine bu şekilde bir tokat atmak istemişti. Peki kraliyet ailesi bu durumu umursadı mı?

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        Bir kraliyet kaynağı, o gün Prens Harry'nin birçok fotoğrafının çekildiğini ve bu nedenle Markle'ın fotoğraftan kaldırıldığı iddialarının temelsiz olduğunu söyledi, geçti.

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        SAHNEDE TACİZ REZALETİ

        'Soltera' adlı yeni bir single çıkaran Shakira, Miami'de verdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Seyircilere çok yakın olan yüksek sahnede şarkısını söyleyip dans eden Latin şarkıcı, bazı seyircilerin tacizine uğradı.

        Meşhur kalça dansını yaptığı esnada mini eteğinin altından görüntüsünü çekmeye çalışan seyircilere tepki gösteren Shakira, dansını yarıda keserek iki eliyle eteğini tuttu. Seyircilerin, uyarılarını dikkate almadığını görünce sinirlendi. Ve en sonunda sahneyi terk etti.

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        BU ŞARKI KOPYALANMIŞ OLABİLİR Mİ GERÇEKTEN?

        Miley Cyrus, bir yıl önce çıkardığı ve sözleri itibarıyla Nil Karaibrahimgil'in 'Tek Taşımı Kendim Aldım' şarkısının farklı bir versiyonu gibi algılayabileceğimiz 'Flowers' şarkısını kopyalamakla suçlandı. Tabii ki Nil Karaibrahimgil'den değil.

        'Kendime çiçek alabilirim', 'Kendi elimi tutabiliyorum', 'Kendimi senden daha iyi sevebilirim' şeklinde Türkçeye çevrilebilecek sözleriyle sevdiğimiz şarkı için, Miley Cyrus ve şarkı yazarı arkadaşları, Bruno Mars'ın 'When I Was Your Man' adlı şarkısından bazı bölümleri kopyalamakla suçlandı.

        Los Angeles federal mahkemesinde açılan davada Tempo Music Investments adlı şirket, 'Flowers'ın, Bruno Mars'ın 2013'te çıkan liste başı şarkısı 'When I Was Your Man'in çeşitli unsurlarının izinsiz kullanmakla itham edildi. Bruno Mars, davacı olarak yer almadı.

        Doğrusu, dinleyici olarak hiçbir benzerlik göremedim şarkılarda. Ama teknik olarak bir kopyalama söz konusuysa, bu konuda kararı mahkeme verecek. Merakla takip edeceğiz.

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        DOĞURUR DOĞURMAZ SPOR YAPILIR MI?

        Modern zamanların spor çılgınlığının bu derece ileri gidebileceğini hiç düşünmemiştim doğrusu.

        Cardi B, üçüncü çocuğunu doğurur doğurmaz soluğu spor salonunda aldı. Hem de 8'inci günde!

        Ağırlık kaldırmadığını, sadece kardiyo yaptığını söyledi. Tepki gösterecekler için önden açıklamasını yapıp ön almış görünüyordu:

        "Hanımlar unutmayın, bu benim üçüncü bebeğim. İlk iki bebeğimle ilk hafta hâlâ yatakta dinleniyordum."

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        YILIN ŞOVUNDA DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

        Yılın şovu 5 yıl aradan sonra geri geliyor! Güzellik standartlarını dar bir alana sıkıştırdığı, çeşitliliğe yer vermediği, kadın bedenini üzerinden yürüttüğü pazarlama planının yeterince kapsayıcı olmaması nedeniyle tepki çeken ve bu nedenle prestij kaybına uğrayan Victoria's Secret, kendini değiştirme sözüyle podyumlara dönüyor.

        Eleştirilerin karşılık bulup bulmadığını, ekim ayında gerçekleşecek şovda göreceğiz. Sadece kanat takmış iç çamaşırlı kadınların yürüdüğü bir defile olmanın ötesinde dev sanatçıların da sahne aldığı bir gösteri olarak merakla beklenen Victoria's Secret Fashion Show, bu yıl dev bir isimle birlikte dönecek. Bu hafta, ünlü şovun sahnesinde Cher'in performans sergileyeceği haberi, büyük yankı uyandırdı.

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        ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI SAVUNDU

        Donald Trump'ı seversiniz, sevmezsiniz... Ama seçim yarışındaki bir insanı eşinin modellik fotoğrafları üzerinden vuramazsınız.

        Melania Trump, modellik geçmişinde verdiği cesur pozlar, 2016 ABD başkanlık seçimlerinden bu yana ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilince savunma yapmak zorunda hissetti. Aslında niyeti 'Melania' adını verdiği anı kitabını tanıtmaktı ama tanıtım videosunda çıplak fotoğrafları hakkındaki savunmasını ön planda tuttu.

        "Neden çıplak modelleme çalışmamın arkasında gururla duruyorum?" sözlerinin ardından Michelangelo, Collier sanatçıların çıplaklık içeren tablolarıyla kıyaslama yaptı ve "Artık insan vücudunun güzelliğini takdir edemiyor muyuz?" sorusunu yöneltti?

        Tamam, ünlü ressamların eserleriyle GQ Dergisi pozlarını bir tutmak biraz absürt olmuş belki ama, sırf eşini başkanlık yarışında aşağı çekmek için Melania'yı hedefe koymak daha absürt değil mi?

        #Meghan Markle
        #Prens Harry
        #kraliyet
        #Miley Cyrus
        #Cardi B
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