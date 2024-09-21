Trabzon'da sel ve fırtına 3 ilçede hayatı felç etti: İşitme engelli kayıp!
Trabzon'da son 24 saatte metrekareye düşen 160 kilogram yağış, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde, sel, taşkın ve heyelanlara yol açtı. Selin etkili olduğu Sürmene ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde, camiye gitmek için evden çıkan Ali Kemal Demir'den bir daha haber alınamadı. AFAD ekiplerinin işitme engelli Demir'i bulmak için başlattığı çalışmalar sürüyor. Alt ve üst yapıda hasara neden olan, birçok aracın suya kapıldığı, mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığı selin hasarı da gün ağarınca ortaya çıktı. Ekipler, hasar tespitinin devam ettiği ilçelerde temizlik ve onarım çalışmaları ile selin izlerini silmeye çalışıyor
Trabzon'da son 24 saatte metrekareye düşen 160 kilogram yağış, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde, sel, taşkın ve heyelanlara yol açtı. İşitme engelli bir kişinin kayıp olarak aranıyor.
Trabzon'un Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. (Fotoğraf: DHA)
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. (Fotoğraf: AA)
Şiddetli sağanak nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı, park halindeki araçlar suya gömüldü. (Fotoğraf: DHA)
Belediye ekipleri yollarda iş makineleriyle su tahliyesi ve temizlik çalışma başlattı. (Fotoğraf: DHA)
Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla Araklı- Bayburt karayolu tek yönlü trafiğe açıldı. (Fotoğraf: DHA)
Selin etkili olduğu Sürmene ilçesine Çavuşlu Mahallesi'nde, camiye gitmek için evden çıkan Ali Kemal Demir (65), geri dönmedi. Yatsı namazı sonrası camiden çıkarak kendisinden haber alınamayan Demir için bölgede AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmalarında, henüz bir ize rastlanmadı.
AFAD ekiplerinin çalışmalarında Çavuşlu Mahallesi'nde menfez girişinde selle biriken rüsubat içinde Demir'e ait ayakkabının teki bulundu. (Fotoğraf:AA)
Ekipler bu bölgede aramalarını yoğunlaştırırken, diğer ekipler de deniz kenarında kayıp kişiye ulaşmak için çalışmalarına devam etti. (Fotoğraf:AA)
Kayıp kişinin son görüldüğü caminin imamı Yusuf Keskin, "En son ikindi namazında kendisini gördüm. Yağmur şiddetlenince eve gidiyor. Taşkını görünce dışarı çıkmak istiyor. Sonrasında kendisinden haber alınamadı. Arama faaliyeti başlatıldı. Vatandaşlar ve komşuları da aramalara katıldı. Gece saatlerinde en son derenin olduğu bölgede menfezin baş kısmında yığıntı içinde bir ayakkabı buldum. Kendisinin ayakkabısını tanıyordum. Camiye aynı ayakkabıyla gelirdi. Eşi de ayakkabıyı teyit etti. Şu an ayakkabısından başka bir iz yok" dedi. (Fotoğraf:DHA)
Kayıp şahsın en son görüldüğü evinin yanındaki menfezde arama çalışmalarına ağırlık verilirken, polis kurbağa adamlar ve Sahil Güvenlik ekiplerince sahil şeridindeki kayalıklar didik didik aranıyor. (Fotoğraf: İHA)
Çavuşlu Mahalle Muhtarı Murat Emre Özdemir, kayıp kişi için yürütülen arama çalışmalarında bir netice elde edilemediğini belirterek, "16.30 sıralarında şiddetini arttıran yağmur dere menfezini kapatmasıyla 1.5 metre su seti haline gelmesine neden oldu. Gelen ekipler çift taraftan suyun akışını sağlamak için kanallar açtı. Daha sonra dere menfezi temizlendi. İş makineleri ile arama kurtarma çalışmalarına başladık. Çünkü bir vatandaşımız kayıp. Sabah saatlerine kadar AFAD ekipleri ile beraber menfez çalışmalarında bulunduk. Herhangi bir netice elde edemedik. İkinci namazını kıldıktan sonra 17.00 sıralarında markette su baskını olup olmadığını öğrenmek için gitti. O kısıma gittikten sonra kendi evinin orada görüldü. Ondan sonra kendisinden haber alınamıyor" ifadelerini kullandı. (Fotoğraf: İHA)
Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni de su bastı. (Fotoğraf: AA)
Bahçesi suyla dolan hastane AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 38 hasta ve 30 personeli, Acil Servis girişinden tahliye etti. (Fotoğraf: AA)
Öncelikle Yoğun Bakım Ünitesindeki hastalar sedye ile arazi aracına alındı, ardından da ambulanslarla civardaki hastanelere nakledildi. (Fotoğraf: AA)
Araklı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde Yanbolu Deresi de taştı. Taşkın sonrası yol ile bazı tarım arazileri sularla kaplandı. Derenin olduğu bölgede mahsur kalan bir kişi, küçük çocuğu ile birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince iş makinesi kepçesiyle kurtarıldı. Kurtarılan baba-oğul güvenli bölgeye alındı. (Fotoğraf: DHA)
4 ilçede etkili olan sağanak nedeniyle Araklı İlçe Kaymakamlığı'nda Trabzon Valiliği öncülüğünde kriz koordinasyon merkezi oluşturuldu. Kriz merkezinin koordinasyonunda, sel ve heyelanla ilgili ihbar gelen noktalara ekipleri yönlendirildi. (Fotoğraf: DHA)
Doğu ilçelerinde son 24 saatte metrekareye düşen 160 kilogram yağış nedeniyle dereler taştı, toprak kaymaları meydana geldi. Araklı ve Sürmene ilçelerinde birçok nokta sele teslim oldu. Tarım arazileri, ev ve iş yerlerini su basan, alt ve üst yapıda hasara neden olan, birçok aracın suya kapıldığı, mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığı selin hasarı ise gün ağarınca ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)
Hasar tespitlerinin sürdüğü ilçelerde temizlik ve onarım çalışmalarına devam eden ekipler, selin izlerini silmeye çalışıyor. (Fotoğraf: DHA)
Bölge halkı, sabahın ilk ışıklarıyla evlerinin zemin ve bodrum katları ile balçığa gömülen otomobillerini temizlemeye başladı. (Fotoğraf: DHA)
İlçede kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için belediye ekipleri de çalışma yürütüyor. (Fotoğraf: DHA)
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 28 mahalleden 265 ihbar alındığını belirerek, “Şehrimizin doğu ilçeleri Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra’da aşırı yağışlar meydana geldi. İlçelerimiz normalin üzerinde bir yağış aldı. Önceliğimiz can kaybının olmaması. 28 mahallemizden 265 ihbar aldık. Birçok mahallemize ulaşım kapalı" dedi. (Fotoğraf: DHA)
Ekipler, selin vurduğu ilçelerde özellikle riskli dere güzergahlarında iş makineleri destekli çalışmalarını sürdürüyor. (Fotoğraf: DHA)
Bölge halkı, selin hasar verdiği, park halindeki otomobil, tarım arazileri, ev ve iş yerlerinde oluşan balçık temizliğini sürdürdü. Sürmene ilçesinde beyaz eşya deposunu su basan Hüseyin Eski de "2 depomu sel aldı. Tam hasarı bilmiyorum yaklaşık 10 milyona yakın zarar var. Daha önce yukarıda gölet oluşmuştu. Göletin kaldırılmasını istedik. Tahmin ediyorum ki o göletin taşmasıyla oldu" diye konuştu. (Fotoğraf: DHA)
(Fotoğraf: DHA)