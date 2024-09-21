Çavuşlu Mahalle Muhtarı Murat Emre Özdemir, kayıp kişi için yürütülen arama çalışmalarında bir netice elde edilemediğini belirterek, "16.30 sıralarında şiddetini arttıran yağmur dere menfezini kapatmasıyla 1.5 metre su seti haline gelmesine neden oldu. Gelen ekipler çift taraftan suyun akışını sağlamak için kanallar açtı. Daha sonra dere menfezi temizlendi. İş makineleri ile arama kurtarma çalışmalarına başladık. Çünkü bir vatandaşımız kayıp. Sabah saatlerine kadar AFAD ekipleri ile beraber menfez çalışmalarında bulunduk. Herhangi bir netice elde edemedik. İkinci namazını kıldıktan sonra 17.00 sıralarında markette su baskını olup olmadığını öğrenmek için gitti. O kısıma gittikten sonra kendi evinin orada görüldü. Ondan sonra kendisinden haber alınamıyor" ifadelerini kullandı. (Fotoğraf: İHA)