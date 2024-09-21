Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'dan gövde gösterisi: yeni balistik füze ile kamikaze insansız hava aracını sergiledi | Dış Haberler

        İran'dan gövde gösterisi: yeni balistik füze ile kamikaze insansız hava aracını sergiledi

        İran, Tahran'da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni balistik füze ile kamikaze insansız hava aracını (İHA) sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 16:50 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İran'da "Kutsal Savunma Haftası" olarak adlandırılan İran-Irak savaşının başlangıcının 44'üncü yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'da, 1979 yılında gerçekleşen devrimin lideri Humeyni'nin türbesinde askeri geçit töreni düzenlendi.

        2

        Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı törende 23 tip balistik füze ve insansız hava araçları sergilendi.

        3

        Törende yeni geliştirilen 1000 kilometrelik menzile sahip "Cihad" adlı balistik füze ile keşif ve saldırı operasyonları için geliştirilen "Şahid-136 B" adı verilen kamikaze insansız hava aracı da ilk kez sergilendi.

        4

        Geçit töreninde konuşan Pezeşkiyan, İran'ın caydırıcılık kapasitesi nedeniyle kimsenin işgal etme girişiminde dahi bulunamayacağını savunarak, "Bu silahlı kuvvetler güçlü ve yetenekli olmasaydı bugün İran güvende olmazdı." dedi.

        5

        Bölgede İsrail'in saldırganlığından kaynaklanan sorunlara işaret eden Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri birlik sağlarsa siyonist rejim (İsrail) bu suçları işleyemez." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

        6
        7
        8
        9
        10

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #iran
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı