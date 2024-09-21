Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre; Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Çığlık Mahallesi’nde kaza, 22 Ağustos’ta meydana geldi.

"KAZA ANINDA BİR FREN YOK"

İnce Bilgili’nin oğlu Kazım Bilgili, yaşanan kazayı anlattı.

İnce Bilgili’nin oğlu Kazım Bilgili, bölgede yerleşim yeri tabelası olduğunu ve azami hız limitinin 50 kilometre olduğunu belirterek, “Yolda ikaz ışığı ve hayvan çıkabilir tabelasına rağmen sürücü hızlı bir şekilde ilerliyor. Kaza meydana gelmeden birkaç saniye önce bölgeden geçen bir TIR, benzinliğe ters istikametten giriyor. Tabi bu da kazanın sorumlularından biri. Kaza öncesinde 4 maddede kusur var, dört tane ihlal var.

"KAZADIR TAMAM DA NEDEN DURMUYORSUN"

Kaza anında ise ani bir fren yok, herhangi bir durma yok. Anneme çarpma anında 7 buçuk metre savuruyor, karşı taraftan gelen araç da o da; durmadan parçalanmasına neden oluyor. Biz burada şunu düşünüyoruz; hani kazadır görünmez olabilir amenna ama neden durmuyorsun? Neden ambulansı aramak ya da orada cansız mı hala yaşıyor mu bilmiyoruz? Orada herkese haber verebilirdi? Böylece annem vefat ettiyse o anda biz de annemin parçalarını toplamak zorunda kalmazdık. Özellikle bu bizi çok yaraladı” diye konuştu.

"ANNEM NASIL ASLİ KUSURLU OLUYOR"

Sürücünün kazadan bir buçuk saat sonra olay yerine geri geldiğine dikkat çeken Kazım Bilgili şöyle devam etti: “Bir buçuk saatlik süreçte ne yaptı? Sürücü o muydu, başka bir şey mi vardı? Geldiğinde de olay yerinde kazayı sahiplenmiyor. Bir de tutarsızlık var bölgede tutulan kaza raporunda, azami hız limitinin 110 kilometre olduğu söyleniyor. Biz de bu nedenle karayollarına dilekçe verdik. Malatya’da bulunan şubeye ve Elazığ 8. Bölge Müdürlüğü’nden de cevap geldi. ‘Burası yerleşim alanıdır’ denildi. Bu ne demek ‘Bölgede en fazla 50 hızıyla gidilebilir’ demek ama raporda 110 kilometre yazıyor. Böyle bir durumda asli kusurlu nasıl annem oluyor? Bu sorunun cevabını istiyorum ben. Adam bir hafta yatmayarak şimdi elini kolunu sallayarak 4 ay yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bir şekilde dolanıyor ki bu da bizi yaralıyor. Gerçekten yaralıyor.”

"BİR ŞEYE ÇARPTIM' DEDİĞİ BENİM ANNEM"

Yahya Polat D.’nin yurt dışında yaşadığına dikkat çeken Kazım Bilgili, “Paris’te böyle bir şey yapabilir misin? İfadesindeki çirkin üsluba bakar mısınız? ‘Ben bir şeye çarptım ama ne olduğunu anlamadım.’ Ya sen yola bakmıyorsundur ya başka bir şeyle ilgileniyorsundur ya da sen vicdansızsındır. Orada sabit bir şeye çarpsan o araba zaten o şekilde durmaz, demek bir canlıya çarptın ve o canlı, onun ‘bir şey’ dediği de benim annem. Dolayısıyla bu noktada adaletin tecelli etmesi için ben bu noktaya geldim ve herkesten destek bekliyorum” dedi.