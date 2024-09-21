Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi son gelişmeler HT Spor'da!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. Usta yorumcular ve muhabir kadrosu, dev maç öncesi son gelişmeleri HT Spor ekranlarında izleyicilere aktarıyor.
Giriş: 21.09.2024 - 17:10 Güncelleme: 21.09.2024 - 17:10
Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Dev maça saatler kala müthiş heyecan HT Spor ekranlarında yaşanıyor. HT Spor, birbirinden özel konuklarıyla ve muhabir kadrosuyla derbi öncesi son gelişmeleri izleyicilerle paylaşıyor.
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