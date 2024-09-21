Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi son gelişmeler HT Spor'da!

⚔️ Fenerbahçe 🆚 Galatasaray



🔹"Ben olsam Dzeko ile başlarım En-Nesyri ile değil."

🔹"Osimhen doğru zamanda doğru bir transfer oldu."

🔹"Osimhen Fenerbahçe savunmasına zor anlar yaşatabilir."



🎙️ Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu @secilmentes ile Hafta Sonu'nda değerlendirdi. pic.twitter.com/m7GD1Lwmqq