Metin Arolat, hayatını kaybetti.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne alan Metin Arolat, performansına ara verdikten sonra tekrar sahneye döndüğünde ilk şarkısını söylerken bir anda yere yığıldı.

Çağrılan sağlık ekipleri, uzun süren kalp masajı yaptı.

Hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı, kurtarılamadı.

Menajeri Halil Yıldırım, Metin Arolat'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Metin Arolat, iki gün önce katıldığı bir programda; "Hayatta en mutlu olduğum yer sahne" demişti. METİN AROLAT KİMDİR? 28 Mayıs 1972'de İzmir'de dünyaya gelen Metin Arolat, Mevlana'nın 23'üncü kuşak torunu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Arolat, İstanbul'a taşınarak bir reklam ajansında işe başladı. Daha sonra da ABD'de reklamcılık eğitimi aldı.

Metin Arolat, en son Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın rol aldığı reklam filmini çekti. REKLAM 1995'te 'Ayrılık Olmaz' adlı albümle müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. Arolat, birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı.