Son dakika haberi Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı, yerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ise Alparslan Çevik getirildi.

Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü de Yasin Akar oldu.

Aynı bakanlıkta bazı genel müdür yardımcılığı görevlerine de atamalar yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Kamil Yeşil görevden alındı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın ataması gerçekleştirildi.