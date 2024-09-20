Dilan Çıtak'ın ilk havalimanı vukuatının görüntüleri ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde THY'nin Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağında olay çıkarmıştı.

Dilan Çıtak, uçak iniş için alçaldığı sıralarda, miyavlamaya başlayan kedisini pusetten çıkarıp kucağına aldı. Çıtak, kabin memurunun havacılık kuralları gereği kediyi pusete koymasına yönelik uyarısını dikkate almadı.

Uçak, indikten sonra Dilan Çıtak ile kabin memuru arasında tartışma yaşandı. Çıtak, kabin memuruna önce hakaret edip küfretti. Ardından da saldırdı. Yaşananların ardından pilot, uçağa polis çağırdı.

THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak’tan şikâyetçi oldu.

REKLAM

POLİS MEMURUNA DA HAKARET ETTİ

Dilan Çıtak, uçaktan indikten sonra şikâyet işlemleri için kendisini havalimanındaki karakola davet eden polis memuruna hakaret etti; "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum. Bak seni yerler. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsunuz? Ne olacağını sanıyorsun delikanlı."

Dilan Çıtak bunun üzerine 'Kara Liste'ye alınmıştı. Çıtak, ayrıca 'Kara Liste'ye alınan 441'inci kişi oldu.

Ardından Dilan Çıtak ise konunun çarpıtıldığını ifade ederek yaptıklarından utanmadığını açıkladı. Şarkıcı, sosyal medyadan yayımladığı bir videoda gözyaşlarına boğuldu ve pişman olmadığını söylemişti.