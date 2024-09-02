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'Florürlü diş macununu tükürmeyin, durulamayın' tavsiyesi doğru mu? Tiktok videolarına bilim ne diyor?

Viral TikTok videoları birçok insanın dişlerini fırçalama biçimine de meydan okuyor. 'Dişlerinizi florür içeren bir diş macunu ile fırçalayın ve sadece tükürün, durulamayın' tavsiyesi veriliyor. Bu doğru mu? Bilim buna ne diyor?

Giriş: 02.09.2024 - 07:00 Güncelleme: 02.09.2024 - 07:00
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil 'Florürlü diş macununu tükürmeyin, durulamayın' tavsiyesi doğru mu? Tiktok videolarına bilim ne diyor?

Neyse ki bu sefer diş uzmanları da sosyal medya ile aynı fikirde. Uzmanlar günde en az 2 kez florür içeren bir diş macunu ile diş fırçalamanın ve fırçaladıktan sonra durulamadan sadece türkürmenin çürükleri önlemeye yardımcı olduğunu, florürün dişlerde kalmasının ek koruma sağladığını söylüyorlar.

Amerikan Diş Hekimleri Birliği sözcüsü Brittany Seymour, çalkalama yapılmamasının daha sağlıklı olduğunu, çalkalayacaksanız da bunun yarım avuç gibi çok az miktarda suyla hafifçe yapılması gerektiğini ya da çalkalama işlemini diş fırçaladıktan en az 20 dakika sonra yapmanız gerektiğini anlatıyor.

İngiltere'de 15 ve 16 yaşlarındaki 2800'den fazla genç üzerinde yapılan bir çalışmada, fırçalamadan sonra bir fincan suyla çalkalayanların ortalama dört çürük, çekilmiş diş veya dolguya sahip olduğu, buna karşılık hiç çalkalamayanların yaklaşık üç çürük dişe sahip olduğu bulundu.

Florür etkisi

Michigan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde profesör Margherita Fontana, sağlıklı dişlere sahip kişilerde şart olmadığını ancak şekerli gıdaları çok tüketen veya çürüğe eğilimli kişilerin kesinlikle florürden ekstra yardım almaları gerektiğini söyledi: Çalkaladığınızda, temelde dişlerinize sürdüğünüz diş macununun aktif bileşenlerini durulamış oluyorsunuz. Fırçaladıktan sonra illa çalkalama ihtiyacı hissediyorsanız başka bir seçenek daha var; florür içeren bir gargara ile çalkalamak.

Bir mineral olan florür dişleri nasıl korur?

Dişlerimizin yüzeyi, şekerli yiyecekler tükettiğimizde ve kötü ağız hijyeninin yardımıyla çürüklere neden olabilen asit üreten bakterilerle kaplıdır. Bir mineral olan florür, dişleri koruyarak çürüklerin önlenmesine yardımcı olur. Bunu nasıl yapar? Öncelikle koruyucu minenin kaybettiği minerallerin yerine konmasını sağlar ve kaybedilen mineral miktarını azaltır.

Aşırı florür etkisi

Florür dişleri korumak için gerekli olsa da, aşırı miktarda alınması florür toksiklik riskini artırabilir. Erken çocukluk döneminde diş gelişimi sırasında uzun bir süre boyunca çok fazla florür kullanılması, kalıcı dişlerde florozis adı verilen kozmetik bir durum olan beyaz lekelerin oluşumuna neden olabilir. Ancak bu nadiren olur. Zaman zaman çocuğunuzun dişlerinde beyaz lekeler olup olmadığına bakmanızda fayda var.

Diş uzmanları, fırçalamadan sonra dişlerinizde kalacak florür miktarının güvenli olduğunu, ancak çocukların çok fazla yutmadıklarından emin olmak için fırçalarken her zaman gözetim altında tutulmaları gerektiğini söylüyor.

Çocuklara florür gerekir mi?

Florür içeren diş macunu, çocukların dişleri çıkar çıkmaz tavsiye edilir. Uzmanlara göre, 3 yaşından küçük çocukların dişleri pirinç tanesi büyüklüğünde bir diş macunu sürerek fırçalanmalı, 3 ila 6 yaş arasındaki çocuklara bezelye büyüklüğünden fazla diş macunu sürülmemelidir.

Çocukların diş macununu yutmasını engellemek için mümkün olduğunca çok tükürmelerini söylemeli, ancak kalan florürün, çürüklere karşı korumaya yardımcı olmak için çocukların dişlerinde kalmasını sağlamalıyız.

Uzmanlar tükürmelerini ama durulamamalarını tavsiye ediyoruz diyor. Yatağa gittiklerinde, eğer dişlerde florür varsa, gece boyunca koruma sağlayacaktır. Sonuç olarak florür içeren bir diş macunu ile fırçaladıktan sonra durulamadan sadece tükürmek florürün dişlerde kalmasını sağlayarak ek koruma sağlar.

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"Kusursuz periyot"
Beşiktaş, Süper Lig'in dördüncü haftasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti ve milli araya kayıpsız gitti. HT Spor Muhabiri Oğuzhan Genç müsabakayı kaleme aldı: "Kusursuz periyot"