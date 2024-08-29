Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
Son yıllarda popülerlik kazanan renkli güneş kremleri, geleneksel güneş koruyucular kadar etkili mi? Dermatoloji Derneği'nden Dr. Başak Yalçın, renkli güneş koruyucu kremlerin demir oksit içerdiğini ve bu bileşenin hem UV ışınlarından hem de görünür ışık ve mavi ışıktan koruma konusunda daha başarılı olduğunu söylüyor
Güneşten korunmanın tarihi, 1930'lu yıllara kadar uzanıyor. Ancak modern güneş koruyucu kremler, 1980'lerden itibaren piyasaya sürüldü. Bu ürünler, ultraviyole (UV) ışınlarının zararlı etkilerinden tutun da cilt kanserlerinden, yaşlanmaya kadar pek çok sorunla mücadele ediyor. Peki tam olarak ne işe yaradıklarının farkında mıyız? Güneş koruyucular, UVB ışınlarından koruyarak güneş yanıklarını ve deri kanserlerini; UVA ışınlarından koruyarak ise cilt yaşlanmasını ve bazı cilt kanserlerini önlemeye yardımcı oluyor.
GÜNEŞ KORUYUCU KREMLER NASIL VE NE SIKLIKLA KULLANILMALI?
Güneş kremlerinin cildimiz için "olmazsa olmaz" ürünlerden biri olduğunu biliyoruz ama nasıl kullanmamız gerektiği hakkında hala soru işaretleri var. Mesela siz göz çevrenize güneş koruyucu krem sürüyor musunuz? Sabah evden çıkarken yüzünüze sürdüğünüz güneş koruyucu kremi gün içerisinde kaç kez tazeliyorsunuz? Peki ofiste, ekran başında çalışırken de krem sürmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Dermatoloji Derneği'nden Dr. Başak Yalçın, aklımızdaki tüm bu sorulara yanıt veriyor.
Dr. Yalçın, öncelikle "Güneş koruyucuların ne sıklıkla uygulanması gerektiği, cilt tipine ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişir" diyor.
Tatilde: Denize ya da havuza girildiğinde, suya dayanıklı güneş kremleri tercih edilmelidir. Bu tür kremler suya girilse bile etkisini korur. Ancak sudan çıkıldığında hemen tekrar sürülmelidir. Yaz aylarında, özellikle öğle saatlerinde UVB ışınları daha yoğundur; bu yüzden güneş koruyucular her 2 saatte bir yenilenmelidir.
Ofis çalışanları için: Ofis çalışanları UVB ışınları açısından risksizdirler. Ancak UVA ışınları günün her saatinde ve her mevsimde dünyamıza ulaşır ve pencere camından geçebilir. Bu nedenle UVA korumasına ihtiyaç var. Bilgisayar başında çalışanlarda ışıkla tetiklenen cilt hastalıkları varsa mavi ışık korumasını da öneriyoruz.
SPF 15 İLE SPF 50 ARASINDAKİ FARK NE?
Güneş kremlerindeki SPF faktörünün UVB ışınlarına karşı ne kadar koruyucu olduğunu gösterdiğini söyleyen Dr. Başak Yalçın, "SPF 50, SPF 15’e göre daha fazla güneşten korumaz; ancak daha uzun süre güneşten korur. Yani SPF değeri bir zaman birimidir. Bu değer yükseldikçe güneşten koruyucular daha uzun süre cildimizi güneşin maruziyetinden korur. Bu nedenle eğer düşük SPF kullanıyorsak daha sık tekrarlamalıyız. Yüksek faktörlüleri ise daha seyrek aralıklarla tekrarlayabiliriz" diyor.
RENKLİ GÜNEŞ KREMLERİ UV IŞINLARINDAN DA MAVİ IŞIKTAN DA KORUYOR
Son yıllarda renkli güneş kremlerinin popülerlik kazandığını belirten Dr. Yalçın, şöyle söylüyor: "Renkli güneşten koruyucular içeriğinde demir oksit içerirler. Bu bileşen hem UV ışınlarından hem de görünür ışık ve mavi ışıktan koruma konusunda daha başarılıdır. Bu nedenle eğer kozmetik olarak kullanılmasında bir sakınca görülmüyorsa renkli güneş koruyucu kremlerin kullanılması daha avantajlıdır."
GÜNEŞ KREMİ GÖZ ALTLARINA UYGULANABİLİR Mİ?
Göz altları, cildin en ince ve hassas bölgelerinden biri olduğundan özel bakım gerektiriyor. Ancak güneşin zararlı etkilerinden korumak için rastgele güneş kremlerinin sürülmemesi gerekiyor. Dr. Yalçın, "Göz altlarına güneşten koruyucu uygulanması öneriliyor; ancak normal güneş koruyucular göze kaçıp rahatsızlık hissi verebilir bu nedenle göz altlarına özel üretilmiş formülasyonlar kullanılmalıdır" diyor.
GÜNEŞ KORUYUCULARIBN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMANIN YOLLARI
Dr. Yalçın, güneş koruyucuların etkinliğini artırmak için şu önerilerde bulunuyor:
* Güneşten koruyucuların etkinliğini artırmak için yeterli miktarda kullanılması önemlidir; yapılan çalışmalar güneşten koruyucuların yeterli miktarda kullanılmadığını gösteriyor. Bu nedenle güneşten koruyucuları bir nemlendirici gibi değil; daha yoğun miktarda kullanmalıyız.
* Güneş koruyucu kremi gün içerisinde yeniden sürmeliyiz. Özellikle yaz dönemi ve dışarıdaysak güneşten koruyucuları sık sık tekrarlamamız gerekir.
* Özellikle kimyasal içerikli güneşten koruyucuların dışarı çıkmadan en az 15 dakika önce uygulanması gerekir.
* Çocuklara ve gebelere mineral içerikli güneşten koruyucuların kullanılması önerilir.
(Kimyasal ve mineral güneşten koruyucuların birbirinden farkı şudur: Mineral güneşten koruyucular cilt üzerinde bir katman oluşturur ve güneş ışınlarını dışarı doğru geri yansıtır. Kimyasal güneşten koruyucular ise cilt tarafından emilir ve gelen güneş ışıklarını soğurarak etki eder.)
SPF, SADECE UVB KORUYUCULUĞUNU GÖSTERİYOR
Dr. Başak Yalçın, güneş koruyucu kremlerin yalnızca UVB'den değil UVA’dan da koruduğundan emin olunması gerektiğini söyleyerek, "SPF UVB koruyuculuğunu gösterir. UVA koruyuculuğunu göstermez. O nedenle ambalajında UVA’ya karşı da koruyuculuk taşıdığı ibaresini görmelisiniz. Güneşe bağlı bazı cilt hastalıklarına sahip olan kişilerin ise ekstradan mavi ışık koruması içeren güneşten koruyucuları kullanması gerekir" diyor.