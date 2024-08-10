Dua Lipa'nın zeytinyağlı dondurması interneti kasıp kavuruyor
Bazen insan tatlı mı yoksa tuzlu mu yemek istediğine karar veremez ya... Sosyal medyayı kasıp kavuran zeytinyağlı tuzlu dondurma trendiyle bu ikisi arasında bir seçim yapmaya gerek kalmıyor. Ünlü şarkıcı Dua Lipa sayesinde 'influencer'lar, bir top vanilyalı dondurmanın üzerine zeytinyağı gezdirerek bu sıra dışı lezzetin popülerleşmesine sebep oldu!
Söz konusu ‘yemek’ olduğunda binbir türlü damak zevkinin olduğunu ve bazı fikir ayrılıklarından zarar gelmeyeceğini kabul etmek lazım.
Vedat Milor’un fitilini ateşlediği ‘Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?’ yoksa ‘Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?’ tartışmalarının sosyal medyada çığ gibi büyüdüğünü düşünürsek, lezzetli sofralar, insanları birleştirirken yemek tercihleri de ikiye de bölebiliyor.
Ya da oldukça basit bir tarif bile sosyal medyanın etkisiyle çığ gibi büyüyüp akım haline de gelebiliyor. Gigi Hadid makarnasından sonra internetin son çılgınlığı zeytinyağlı dondurma! Bu akımı başlatan isim ise ünlü şarkıcı Dua Lipa.
Tarif ise çok basit: Vanilyalı dondurmayı bir tutam zeytinyağı ve bir tutam deniz tuzuyla beklenmedik bir lezzete dönüştürmek.
Geçtiğimiz kasım ayında BBC Radio 1'e verdiği bir röportajda pop yıldızı Lipa, “Çikolatalı dondurmanın o kadar da iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama ben neyi seviyorum biliyor musunuz? Çok basit bir şey. Vanilyalı dondurmayı alıp üzerine zeytinyağı ve deniz tuzu koyuyorum. Bunu deneyen pek çok insan oldu ve herkes karanlık tarafa geçti” demişti.
O zamanlar internet kullanıcılarının kayıtsız kaldığı bu açıklama, iki TikTok kullanıcısının bu garip görünen tatlı ve tuzlu kombinasyonu bir akıma dönüştürmeyi başarmasıyla sonuçlandı.
Oyuncu ve influencer Claudia Sulewski dondurmanın üzerine zeytinyağı gezdirdiği bir video paylaştı ve altına şu notu düştü: “Vanilyalı dondurmanızı nasıl üst seviyeye taşırsınız?"
Bir başka influencer Nara Smith’in en sevdiği gece atıştırmalıklarından biri olarak tanımladığı zeytinyağlı dondurma videosu milyonlarca izlenerek viral oldu.
İnternetteki yorumlar zeytinyağlı dondurma konusunda ikiye bölünürken, diğerleri bu kombinasyonun çok önce de var olduğunu, İtalya’da bu lezzete ‘gelato con olio’ denildiğini belirtti.
Peki neden zeytinyağı, dondurmayla bu kadar iyi sonuç veriyor?
Bu lezzete bayılanlar dondurma, zeytinyağı ve tuzun damakta kremamsı, tatlı ve topraksı tatların bıraktığını söylüyor. Diğer yandan da şekerini dengelemesinden dolayı insanların zeytinyağlı dondurmayı tercih ettiğini düşünebiliriz.
Dondurmayı sıcak havalarla sınırlandırmayan ben, tıpkı Lipa gibi çikolatalı dondurmanın favorim olduğunu söyleyemem. Ancak dondurmayı ‘ekmek banacak’ bir lezzete çevirmek de ister miyim bilmiyorum.
Öte yandan geçtiğimiz yıllarda karpuzu baharatla yiyen Dua Lipa’nın zeytinyağlı dondurmaya da bayıldığını öğrendikten sonra farklı karışımları sevdiğinden emin oldum ve kafamda tek bir soru belirdi. Acaba ünlü şarkıcı tavuklu nohutlu pilavı ketçapla yer miydi?