Hiç tanımadığınız bir şehri yakından tanımak istiyorsanız restoranlarına, barlarına, halk pazarlarına, kafelerine gitmeli, sokak tezgahlarını gezmelisiniz. Gurmeliğiniz varsa, o bölgenin en iyi ve en taze ürünlerini pişiren şeflerin mekanlarını, ev yemekleri yapan sokak aralarındaki restoranları, atıştırmalıklarla ilgili fikir verebilecek, örneğin tarihi fırınları ya da pastaneleri ziyaret edebilirsiniz.

Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde yeme içme kültürü peşinde koşmak, o şehrin geçmişi ve kimliği hakkında çok şey söyler. Her mutfağın kendi hikayesi vardır. Ne yersek oyuz cümlesinin ne ifade ettiğini daha iyi anlarsınız.

Yeme içme konusuna odaklanmış gezginler bile, bu şehirlerin en iyilerini sıraya dizmek konusunda zorlanabilir. Ancak şarap ve yemek konusunda eşsiz tarifler, benzersiz lezzetler ve öneriler sunan Food & Wine dergisinin yemek ve seyahat uzmanları, 2024 yılı için, hiç de zorlanmadan en iyileri listelemişler ve İstanbul'u listenin ikinci sırasına yerleştirmişler. Japonya'dan 3 şehir listede.

Yeme içme kültürü, bir seyahat rotası çizebilir. Bazı şehirler arzu nesnesidir, unutulmayacak mutfak deneyimleri sunarlar, hayatımızın ilerleyen safhalarında tekrar tekrar gidebilmek için planlar yaparız. Aşağıda Food & Wine uzmanlarının seçtiği yeme içme anlamında dünyanın en iyi 13 şehir listesini ve İstanbul ile ilgili düştükleri notu göreceksiniz.

1) Tokyo, Japonya Sahip olduğu 183 Michelin yıldızlı restoranla dünyanın en çok Michelin yıldızlı restoranına sahip olan Tokyo'nun mutfak tekniği, kaliteli malzemelere ve geleneklere olan bağlılığı hayranlık uyandırıcı. Bu hareketli şehirde dünya standartlarında suşi, ramen ve izakaya'yı kolayca bulabilirsiniz. Kaliteli malzemeleri sokak yemekleriyle, yöresel mutfakları uluslararası lezzetlerle kusursuz bir şekilde harmanlayan Tokyo, mükemmel bir yemek bulmanın kolay ulaşılabilir olduğu bir yerdir. Mutlaka tatmanız gereken 41 dünya yemeği

2) İstanbul, Türkiye İster Boğaz'da klasik bir deniz ürünleri menüsü deneyin, ister eminönü taraflarında bir sokak satıcısından alınan simiti deneyin, İstanbul misafirlerine son derece cömert olabilen, çok hareketli, çok karakterli ve cazibe dolu bir şehir. İstanbul; kültürler arası mutfağı, bol baharat kokulu pazarları, milli içkisi sert ve güçlü rakı ile unutulmaz bi yeme içme deneyimine çok rahatlıkla cevap verebilecek enfes bir şehir. 100 yemek ile Türkiye

3) Mexico City, Meksika Bazıları sadece taco için gelirken, bazıları şehrin yeni nesil gelecek vaat eden şefleri tarafından hazırlanan yaratıcı yemekler için geliyor. Gelenler restoranlarda yedikleri yemeklerin lezzetleri kadar sos ve baharatların çeşitliliğine de hayran kalıyor. Mexico City geleneksel yemeklerle sınırları zorlayan modern mutfağı oldukça güzel harmanlamış. Meksika mutfağından Nachos

4) Paris, Fransa Paris'te bistro kültürü ile klasik yemekler beraberce hüküm sürer. Paris, son yıllarda mutfak alanını genişleterek müşterilerine Doğu Avrupa, İtalyan, Japon, Orta Doğu ve Meksika mutfaklarından örnekler de sunuyor. Maceraperest yemek severler için her zaman doğru bir destinasyon olmuştur.

5) Lima, Peru Matria gibi sıradan Peru mekanlarından Osso gibi barbekü restoranlarına ya da Mayta gibi klasik mekanlara geçebileceğiniz Lima'da yemek ve kokteyl sahnesi her zaman canlı ve sürekli kendini yeniliyor. Retro, tropikal ya da sıradanlığa meydan okuyan yaratıcı mekanlara sahne olan Lima'daki gece hayatı en az mutfak sahnesi kadar güçlü. Çok sayıda üst düzey restoranıyla bilinen şık San Isidro mahallesine de giderseniz mutlaka göz atın.

6) Roma, İtalya Roma mutfağı gelenekselci olarak tanımlanabilir; trattoriaları, nesilden nesile aktarılan yemekleri ve yöresel malzemeleriyle... Cacio e pepe için gelin, pizza al taglia için gelin ve amatriciana'nın tadına da mutlaka bakın. Yalnız geçmişe odaklanıp şehrin modern yemek hareketini göz ardı etmek hata olur. Marigold gibi mekânlar yeni bir İtalyan duyarlılığı ile dolup taşıyor, şehrin en heyecan verici yanı bu. Roma geleceğe doğru yükselirken köklerini asla unutmuyor. Roma'nın meşhur Pasta Cacio Pepe'sının sırları

7) Singapur 2022'de yeniden turizme açılan Singapur, Rhode Island eyaletinden daha küçük bir kara parçasında yer almasına rağmen son zamanlarda kendisini dünyanın en heyecan verici mutfak şehirlerinden biri olarak konumlandırdı. COMO, Mondrian, Conrad Singapore Orchard gibi göz alıcı yeni otel açılışlarının yanısıra Wagyu X, Shoukouwa Shinjidai ve Kun gibi uluslararası restoran konseptleri, Singapur'u dünyanın dört bir yanındaki lokantalar için bir destinasyon haline getiriyor. Dünyanın en güzel 50 lezzeti

8) Kopenhag, Danimarka Geçen sene kapanan Noma, Kopenhag'ı 2003 yılında gastronomi haritasının tam ortasına yerleştirmiş olabilir, ancak Danimarka bununla yetinmedi ve son yirmi yılda İskandinav yemeklerini uluslararası sahneye taşıyarak gelişmeye devam etti. Kopenhag'ın yemekleri artık o kadar ikonik ki, şehrin geleneksel olarak remoulade ve salatalık turşusuyla servis edilen sosisli sandviçi, ABD televizyon dizisi The Bear'ın ikinci sezonunda yer aldı. Noma kapılarını kapatırken, Kadeau, Vækst ve Alchemist gibi kaliteli yemek mekanlarının cazibesi, Danimarka'dan ve ötesinden meraklı gezginleri çekmeye devam ediyor.

9) Osaka, Japonya Osaka'nın yemek kültürü takoyaki (ahtapot topları), okonomiyaki (tuzlu krepler), kushikatsu (derin yağda kızartılmış ve şişte pişirilmiş et ve sebzeler) ve yakitori (kömür ateşinde ızgara edilmiş şişte yiyecekler) gibi geleneksel Japon yemekleriyle önemli bir bağa sahiptir. Tokyo'dan sonra Japonya'nın ikinci en büyük metropol alanı olan Osaka, kendi mutfak takipçilerini yaratmış ve Michelin rehberinde 100'e yakın restoranla tanınmıştır.

10) Madrid, İspanya Madrid'e yapılacak hiçbir gezi Mercado de San Miguel'i ziyaret etmeden tamamlanmış sayılmaz. Gezginler bu şehirde Kastilya mutfağının tadına bakmayı da ihmal etmemeli. Yerel spesiyaliteler ve destinasyonlar arasında Casa Dani'den tortilla Española, ikonik Chocolatería San Ginés'ten çikolatalı churros ve şehrin Chamberí mahallesindeki birinci sınıf bir esnaf peynircisi olan Formaje'den hakiki İspanyol Manchego yer alır. 20 ülkeden 20 yemek

11) Kyoto, Japonya Japonya'nın eski başkenti, ülkenin kültürel açıdan en önemli yemek mekanlarından birine ev sahipliği yapar. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Nishiki Market, iki farklı caddede boyunca uzanır. Kyoto kentine giden turistlerin ilk durakları arasında yer alan Nakagyo Bölgesi'ndeki Nishiki Pazarı'nda sebze, balık, meyve, kuru yiyecekler, içecekler ve pek çok ürünün satışa sunulduğu 130’dan fazla mağaza bulunur. Kyoto Kitcho gibi geleneksel Japon yemek mekanları olan Ryōtei, şehrin Arashiyama mahallesinde bulunabilir. 20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!

12) Lizbon, Portekiz Ahtapot ve sardalya gibi taze deniz ürünlerinden konserve balıklara ve yerel olarak pastel de nata olarak bilinen muhallebili tartlara kadar Lizbon'daki yaşamın büyük bir kısmını yiyecekler belirler. Şehirde gündelik ev yemekleri sunan mekanlardan ünlü şef José Avillez'in Chiado semtindeki Belcanto'sunda olduğu gibi daha üst düzey yemekler veren mekanlara kadar her çeşit lokanta mevcuttur. Deniz ürünleri, yerel peynirler ve Portekiz şarabı da bu çarpıcı bölgede önemli bir rol oynar.