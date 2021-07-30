Meksika mutfağından Nachos

Nachos nasıl yapılır?

İsterseniz aperitif isterseniz de direkt öğün olarak tüketebileceğiniz oldukça pratik bir Nachos tarifi denedik. Meksika fasülyesiyle tatlandırdığımız kıymalı harcımızı akordeon şekilli patates tabağında servis ediyoruz. Tabi cheddarsız olmaz. En son tam kıvamında akışkan sosumuzu da gezdirip sunumu tamamlıyoruz.

Deneyin, bayılacaksınız.

Aşağıya malzemelerimizi yazıyorum.

Şimdiden afiyet olsun.

Kıymalı Harcı

Yarım su bardağı sıvı yağ

300 gr dana kıyma

1 adet küp küp doğranmış soğan

1 adet acı biber

3 adet domates

2 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı haşlanmış meksika fasülyesi

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıvı yağı kıyma ile kavuruyoruz. Ardından kavurduğumuz kıyamaya tarifteki gibi sırasıyla malzemelerimizi ekleyip harcımızı tamamlıyoruz.

Patates Tabağı

4 adet patates

Kızartma için sıvı yağ

4 adet patates akordiyon şeklinde kesip kızgın yağda kızartıyoruz.

Chedar Sos

200 ml krema (1 su bardağı)

16 dilim chedar peynir

Kremamızı tencerenin kenarında köpükler çıkana kadar ısıtıp, altını kapatıyoruz. Ardından dilimlediğimiz peynirleri kremanın içinde karıştırarak en düşük ısıda pürüzsüz olana kadar eritiyoruz.

Afiyet olsun...

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