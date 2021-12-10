Roma'nın meşhur Pasta Cacio Pepe'sının sırları

"Hayat, yemekten güzel bir ısırık almaksa, doğru yerdesiniz"

Roma'da pek çok esnaf lokantasının menüsünde bu ifadeyle karşılaşabilirsiniz. Bugün, Roma mutfak geleneğinin tipik bir makarnası olan Pasta Cacio e Pepe'nin orijinal tarifini keşfedeceğiz. İtalya'nın her yerinde sevilen bu yemek, carbonara ve amatriciana ile birlikte en ünlü ilk yemeklerden biri. Çok az malzeme gerektirir.

Roma mutfak geleneğinin tipik bir makarnası olan Pasta Cacio e Pepe'nin orijinal tarifini keşfedeceğiz. İtalya'nın her yerinde sevilen bu yemek, carbonara ve amatriciana ile birlikte en ünlü ilk yemeklerden biri. Çok az malzeme gerektiriyor.

Gerçekte, sadeliği sadece görünürdedir ve aslında makarnanın dışında sadece 2 ana malzeme lazım. Buradaki, zorluk onları mükemmel bir şekilde dengelemek, doğru noktada lezzetli ve kremalı bir sos oluşturmaktır. Aslında tuzaklar hemen her köşede: pişirme, topaklanma, fazla tuz ...

Topaksız bir krema elde etmek için makarnanın suyu ve Pecorino Romano peynirinin proteinlerinin kimyasal kombinasyonunun yanı sıra sıra, aromalarda yatmaktadır.

Biz de size mükemmel bir Pasta Cacio e Pepe yapmayı göstererek, iyi ve gerçek yemek yemenin sembollerinden birine saygı göstermek istiyoruz. Hemen başlayalım ve Pasta Cacio e Pepe tarifini görelim!

MALZEMELER

Spagetti 320 gr

Taze Karabiber (2 yemek kaşığı)

Pecorino Romano peyniri orta yaşlı, rendelenecek 200 g

Tuz

NASIL YAPILIR?

1. 200 gr pecorino Romano peynirini rendeleyin. Cok olgunlaşmış olanı çok tuzlu ve ağır olacağı için az olgunlaşmış Pecorino Romano peyniri kullanın.



2. Makarna için tencereye normalde koyduğunuz suyun yarısını koyun. Su kaynadığında tuz ekleyin ancak tuzu normalde eklediğinizden daha az ekleyin çünkü peynir zaten tuzlu. Makarna suyunun az konulmasının nedeni ise nişasta bakımından daha zengin oluyor. Kremayı hazırlarken faydasını göreceksiniz. Kaynamış suya spagettiyi koyup al dente (az pişmiş) olana kadar haşlayın.



3. Bu arada, bütün taze karabiberleri bir havan yardımıyla ezin. Bu, keskin biber kokusunu bırakacaktır.



4. Büyük bir yapışmaz tavaya karabiberin yarısını dökün, kısık ateşte tahta bir kaşık ile karıştırarak kavurun, ardından birkaç kepçe makarna pişirme suyuyla karıştırın.



5. Daha sonra spagettileri al dente olduklarında (pişirme suyunu bir kenarda tutarak) süzün ve doğrudan kavrulmuş karabiberlerin olduğu tavaya dökün



6. Makarnayı "nefes alması" için mutfak maşası ile sürekli karıştırın. Bir veya iki kepçe makarna suyu ilave edin ve mutfak maşası ile karıştırın.



7. Bu arada bir kaseye yaklaşık yarım doz rendelenmiş Pecorino'yu dökün. Rendelenmiş Pecorino'ya bir kepçe makarna pişirme suyu ekleyin. Bir çırpıcı ya da çatal yardımıyla ile kuvvetlice karıştırın ve gerektiği kadar su ekleyin. Gerektiğinde biraz daha su ekleyin: bu aşamada doğru kıvamda bir krema elde etmek ve topaklanma olmaması için Pecorino ve su miktarını dikkatli bir şekilde kalibre etmeniz gerekecektir.



8.Spagettili tavanın ateşini kapatın ve Pecorino kremasını dökün.Pecorino kremasını spagettinin üzerine dökerken karıştırmaya devam edin. Bir kenara ayırdığınız Pecorino'yu ve kalan karabiberi de ekleyip karıştırın. Spagetti Cacio e Pepe'niz hazır.

Afiyet olsun.

PECORINO PEYNİRİ NEDİR?

Pecorino koyun sütünden elde edilen peyniridir. Pecorino terimi, İtalya'nın merkezinden Sardunya Adası'na kadar uzanan geniş bir peynir yelpazesini ifade eder. Bu çeşitli peynir türleri aslında, ortak ismine rağmen, Pecorino Sardo, Romano'dan ve Toskana'dan çok farklıdır.

Pecorino Romano, Sardunya, Lazio ve Toskana'nın sadece Grosseto eyaletinde üretilirken, Toskana, Umbria ve Lazio'nun bazı illerinde Pecorino Toskana olan, Pecorino Sardo ise sadece Sardunya'da üretilebilir. Pecorino Sardo'nun tatlı veya olgun olmak üzere iki çeşidi vardır. Pecorino Dolce ince ve açık renkli bir kabuğa sahipken, içi beyaz veya hafif saman renginde. keskin bir bıçakla kolayca kesilebilecek yumuşak ama kompakt bir kıvamdadır. Tadı gerçekten tatlıdır, sütü andırır ama aynı zamanda oldukça aromatiktir; baharat 20 ila maksimum 60 gün arasında değişebilir. Pecorino Maturo ise iki aydan daha uzun bir olgunlaşma süresine sahiptir. Daha kalın, kahverengi renkli bir kabuk ve güçlü ve baharatlı bir tada sahip. Çabuk ufalanır. Pecorino Romano, fildişi renkli kabuklu sert bir peynirdir, içi ise kompakt ve beyaz renklidir. Lezzeti karakteristiktir: 8 aylık olgunlaşmaya uğrayan rendelenecek çeşitte yoğun hale gelene kadar en az 5 ay süren olgunlaşmaya bağlı olarak az ya da çok baharatlı olabilir.

Öte yandan Pecorino Toscano,tazesinde kabuk sarıdır, içi beyaz veya hafif saman sarısıdır ve lezzeti tatlıdır. Yaşlanma ilerledikçe kabuğunun rengi daha da koyulaşır; lezzet yoğun ama baharatlı değil.

ROMA'DA PASTA CACIO PEPE ROMANO YENİLECEK YERLER