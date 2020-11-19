HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Dünya çapında ün salmış 50 enfes lezzet

George Bernard Shaw, "Yemek yemeyi sevmekten daha samimi bir aşk yoktur" der. Gerçekten de damak tadınıza uygun lezzetli bir tabak kadar insana mutluluk veren çok az şey vardır. Mutfaklarından lezzet fışkıran ülkelerin dünya çapında ün salmış enfes yemeklerinin sayısına bakılırsa Shaw'a hak vermemek elde değil. İşte lazanyadan kuruvasana, şiş kebaptan suşiye, çikolatadan humusa takoya tofuya dünyanın en leziz 50 yiyeceğinin listesi.

Gittiğimiz ülkenin en lezzetli en bilinen yemeği hangisi? Hangi yiyeceklerin tadına bakacağız?

CNN herkes için en lezzetli denebilecek 50 yiyecek için tüm gezegeni taramış. Ortaya seyahat planları yaparken danışabileceğiniz, "gittiğinizde mutlaka tatmalısınız" diyebileceğimiz bir liste çıkmış. Listede kebap çeşitlerinin en nefis hallerinden biri olan şiş kebap da var. 

  • Massamanköri – Tayland

    Körilerin kralı, Massaman için söylenir. Baharatlı, Hindistan cevizli, tatlı ve tuzlu bir lezzet. Dünyanın her yerinde bulabileceğiniz köri soslarının hepsinin çıkış noktası ve pirinçle yapılan belki en güzel yiyecek. Tayland’da hemen her sokak köşesinde bulabileceğiniz bu eşsiz lezzet, Tayland’a neden “gülümseyenlerin ülkesi” dendiğini anlatıyor.

  • Pizza Napolitano – İtalya

    Üzerine koyulan envai çeşit malzemeyle zincir restoranların sunduğu sayısız pizzayı unutun. Aslında hiçbiri gerçek Pizza Napolitano değil. En iyi pizzayı yapmanın tarifi deniz tuzu, yüksek kalitede buğday unu, zeytinyağı, fesleğen, domates ve odun ateşi iledir. Orijinal pizza tarifinde peynir dahi bulunmaz. Gerçek İtalyan pizzasını yapabilen çok kişi vardır ve en sade hali en lezzetlisidir.

  •  Çikolata – Meksika

    Mayalar içecek olarak keşfettiler ve bizler onu her şekle sokup sürekli yemeye devam etmek için elimizden geleni yaptık. Hakkında filmler çekilen çikolata, kakao çekirdeğinin mütevazı hikayesinin yaratıcılık ve aşçılık becerileri ile birleşmesine dönüştü. Çikolatayı daha fazla tüketmek ve bunun suçluluğunu duymamak mümkün değil, ama önce sadece biraz daha yiyelim.

  • Sushi – Japonya

    Japonya’nın tüm markalarından daha büyük olan tek şey sushi tarifleridir. Çiğ balık ve pirinçten yapılan sushileri birbirinden ayıran ise balık ile pirincin sarıldığı sırada kullanılan ek malzemelerdir.

  • Pekin ördeği – Çin

    Ördeği fırında pişirirken üzerine sürülen maltoz şurubu, çıtır derisinin sırrıdır. Şurup kaplı ördek derisi o kadar lezzetlidir ki Çin’deki restoranlar yanında sadece krep, soğan ve tatlı fasulye ile servis ederler. Ördek etini yemenin daha güzel bir yolu olmadığı iddia edilir.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!

YORUMLAR

Lütfen yorum alanını boş bırakmayınız.
Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İLGİLİ HABERLER

Ramazan tatlısı: Tahinli pide
Ramazan tatlısı: Tahinli pide
Vedat Milor'den yeni soru: Pirinç mi, bulgur mu?
Vedat Milor'den yeni soru: Pirinç mi, bulgur mu?
Maraş yöresinden "Eli Böğründe"
Maraş yöresinden "Eli Böğründe"
Zeytinyağlı enginar dolması
Zeytinyağlı enginar dolması
Necmiye Uçansoy
Ege kasabaları
Ege kasabaları
Necmiye Uçansoy
Side Antik Kenti
Side Antik Kenti