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Kahveyi sağlıksız yapan eklentiler Bir fincan kahvenin sağlık üzerindeki yararlarına dair sayısız araştırma var. Ancak kahvenize son anda ekledikleriniz faydalarını yok edebiliyor. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 05.01.2024 - 02:47 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:38 facebook

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Tatlı latteler ya da duble kremalı kahveler rutininizin vazgeçilmezlerindense, neden daha sağlıklı alternatiflere geçme zamanının gelmiş olabileceğini öğrenmek adına yazımıza bir göz atın.

Kahveden uzak tutmanız gereken 3 şey

Yapılan araştırmalar, günlük kahve tüketiminin tip 2 diyabete yakalanma riskini düşürdüğünü gösteriyor. Kahve, sebep ne olursa olsun, düşük ölüm riski ile ilişkilendiriliyor. Ayrıca kafeinin dikkati geliştirdiği, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini artırdığı biliniyor.

Beslenme uzmanı Mackenzie Burgess, kahve tüketmek beraberinde pek çok avantaj getirse de sabah rutininize şeker yüklemesi yapmak, kahvenin yararlarını hükümsüz kılabiliyor, diyor.

Burgess, kahveden maksimum derecede faydalanabilmek için şu 3 şeyden uzak durulmasını öneriyor...

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Krema Kahve kremaları, ilave şeker, yapay tatlandırıcılar, mısır şurubu ve hidrojenize yağlarla doludur – tam da Burgess’in sınırlandırmaya çalıştığı şeylerle. Burgess, krema alırken ürünün içeriğini incelemenizi ve adını söylemekte zorlandığınız her şeyden uzak durmanızı öneriyor. Kremaya bırakamayacak kadar düşkünseniz eğer, kendinizi tek porsiyonla sınırlamaya çalışın, 1 yemek kaşığı kadar. “Fincanın yarısını kremayla doldurmayın, kendinize hâkim olmaya çalışın.”

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Şeker Beslenme düzeninize çok fazla şeker dahil etmek, diyabet ve kalp hastalıkları riskinizi arttırarak kahvenin tüm faydalarını nötrler. Burgess’e göre, bir fincan kahveye bir çay kaşığı şekerden fazlasını koymamak gerekiyor. Zamanla şeker ilavesini yavaş yavaş azaltabilirsiniz, kahvenizi sade içmeye alışana dek.