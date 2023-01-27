-
Massachusetts General Hospital'dan Gastroenterolog Dr. Trisha Pasricha, aç karnına içilen kahvenin olası zararlarını The New York Times'a anlattı.
Pasricha, birçok insanın sabahları bir fincan kahveyle güne başladığını aktararak, sosyal medyada bir şeyler yemeden içilen kahvenin bağırsaklara zarar verebileceği, şişkinlik, akne, saç dökülmesi, anksiyete, tiroid sorunları veya ağrılı regl dönemleri gibi diğer hastalıklara katkıda bulunabileceği fikrinin, kuşku kadar popülerlik de kazandığını söyledi.
-
-
Amerikan Gastroenteroloji Derneği yönetim kurulu üyesi Dr. Kim Barrett, araştırmacıların 1970'lerden bu yana kahve içmenin yararlarını ve zararlarını, özellikle de bağırsaklarla ilgili olanlarını araştırdıklarını söyledi. Öte yandan midenin kahve de dahil olmak üzere her türlü tahriş edici maddeye karşı dayanıklı olduğu kaydedildi.
-
Dr. Barrett, "Midenin kendini korumak için pek çok yolu vardır" diyerek, şunları söyledi: "Örneğin, mide zarı ile yediğiniz şey arasında güçlü bir kalkan oluşturan kalın bir mukus tabakası salgılar.Bu kalkan aynı zamanda mideyi yiyecekleri parçalamak için gereken kendi doğal asidik ortamından da korur. Midenin savunmasının aşılması için çok sert bir madde tüketmeniz gerekir çünkü mide sürekli olarak olumsuz ve zarar verici bir ortamdadır."
-
KAHVE BAĞIRSAKLARI NASIL ETKİLER?
Dallas'taki Baylor Üniversitesi Tıp Merkezi'nden İç Hastalıkları bölümü şefi Dr. Byron Cryer ise, alkol, sigara dumanı ve bazı nonsteroid antienflamatuar ilaçlar gibi tahriş edici maddelerin midemizin doğal savunma mekanizmalarını değiştirdiği ve iç yüzeyine zarar verdiğinin iyi bilindiğini söyledi.
-
Bazı tahriş edici maddeler mideyi asit ve ülser oluşumuna karşı daha savunmasız hale getirebilirken, çok sayıda büyük çalışma kahve için böyle bir durumun söz konusu olmadığını ortaya koydu. Örneğin; 2013 yılında Japonya'da yaşayan 8.000'den fazla kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, günde üç veya daha fazla fincan içenler arasında bile kahve tüketimiyle mide veya bağırsakta ülser oluşumu arasında önemli bir ilişki bulunamadı.
Dr. Cryer, "Konsantre halde bile olsa kahvenin midede nesnel bir hasara yol açması muhtemel değildir" dedi.
-
-
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!