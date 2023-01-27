Bazı tahriş edici maddeler mideyi asit ve ülser oluşumuna karşı daha savunmasız hale getirebilirken, çok sayıda büyük çalışma kahve için böyle bir durumun söz konusu olmadığını ortaya koydu. Örneğin; 2013 yılında Japonya'da yaşayan 8.000'den fazla kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, günde üç veya daha fazla fincan içenler arasında bile kahve tüketimiyle mide veya bağırsakta ülser oluşumu arasında önemli bir ilişki bulunamadı.

Dr. Cryer, "Konsantre halde bile olsa kahvenin midede nesnel bir hasara yol açması muhtemel değildir" dedi.