Kahvenin tadını bir üst noktaya taşıyacak 7 ürün

Kimileri şöyle köpüklü bir latteye hayır demezken, kimileri sade, sert kahveden vazgeçemiyor. Yılın hangi mevsimi olursa olsun, soğuk demleme kahvelerin müdavimleri de az değil. Yani kahvede tercih edilen ürünün niteliği kişiden kişiye ciddi derecede değişiyor. Amacınız evde kahve rutininizi en üst düzeye çıkarmaksa, hedefinizde büyük farklar yaratmanıza yardımcı olacak birtakım ürünler var piyasada. Sabah kahvelerinizi size özel hale getirebilmek için kullanabileceğiniz bu ürünlere bir göz atın deriz:

Süt köpürtücü

Bol köpüklü kahve sevenlerdenseniz, ihtiyacınız olan öncelikli ürün, bir süt köpürtücü. Tercih edebileceğiniz birkaç farklı tür var: basit, elde kullanılan çırpıcılara da yönelebilirsiniz, ezber bozan elektrikli olanlara da. Bunlar sütü bir yandan köpürtürken bir yandan da ısıtıyor; yani sadece bir düğmeye basarak favori kahvenize kafe kalitesinde süt ekleyebilirsiniz. Hatta bazı ürünlerde süt optimal ısıya ulaştığında, cihaz kendi kendini kapatıyor. Her türden süt çeşidini desteklemeleri de cabası.

Bütünleyici takviyeler

Kahvenizi normalde doğal ve katkısız bir şekilde tüketmeyi seviyor olabilirsiniz; ancak sabah kahvenize ekstra eklentiler yaparak daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Kolajen mesela, neden olmasın ki? Diyelim ki sabah rutininizi mümkün olduğunca basit tutmaya çalışıyorsunuz. Bu durumda yapacağınız tek şey, bir kaşık toz kolajen alıp kahvenize katmak. Daha fazlası değil.

Analog kahve makinası

Ev rutininizi bir üst noktaya taşıma konusunda ciddiyseniz eğer, ilk adımınız demleme işlemini geliştirmek olmalı. Filtre kahve makinası kullanmakta hiçbir sakınca yok; ancak cam ya da porselen kahve demliklerine geçerek hem demleme süreci üzerinde daha çok kontrole sahip olabilir hem de rutininizi bir tür meditasyona dönüştürebilirsiniz. Sadece makinanın düğmesine basıp uzaklaşmaktansa, kahvenin başında durup bu ritüeli izleyip kahve kokusunun keyfine varabilirsiniz.

Spesiyal çekirdekler

Herhangi bir baristanın yerel işletmeleri desteklemekten daha çok sevdiği bir şey yoktur. Emin olun, kahve rutininizi geliştirmek için atabileceğiniz en iyi adım, süpermarket çeşitlerinin yerine, farklı farklı yerel üreticilerden ya da küçük işletmelerden değişik çekirdekler almak olacaktır.

Kahve öğütücü

Söz konusu kahve çekirdekleriyse eğer, sadece bir kahve öğütücüyle sabah rutininizin aromasını bambaşka bir noktaya taşıyabilirsiniz. Evet, süreç biraz uzuyor bu şekilde; ancak kahvenin çok daha taze ve çok daha lezzetli halde geldiği de tartışılmaz bir gerçek. Daha demlemeye bile başlamadan gelen o kahve kokusu da cabası. Baharat öğütücülerini bu amaçla kullananlar var; ancak kahveye özel olan öğütücüler, öğütülen çekirdeklerin boyutları üzerinde daha çok kontrol sahibi olmanızı sağlıyor. Kahvenin boyutunun demleme metoduna göre değişmesi gerektiği düşünüldüğünde de bu konu ekstra önem kazanıyor. Alanınız ve bütçeniz müsaitse eğer, elektrikli seçeneklere de göz atabilirsiniz.

Doğru depolama

Kahvenizi taze öğütüyor olun ya da olmayın, kahve çekirdeklerinizi depolama yöntemlerinizin aroma üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu bilmelisiniz. Çekirdekler ne kadar az havaya maruz kalırlarsa o kadar iyi. Dolayısıyla çekirdeklerinizi ya da öğüttüğünüz kahveyi hava geçirmeyen saklama kaplarında tutmaya özen göstermelisiniz.

Termos bardak

Kahveyi sıcak içmek derken, gerçekten oldukça sıcak içmekten bahsedenlerden misiniz? Ya da buzlu kahve içerken, erimiş buz içmek istemeyenlerden? İşte tam da bu sebepten, kahvenizi küçük boy termoslarda ya da yalıtılmış bardaklarda ya da kupalarda içmeyi deneyin. Böylelikle kahvenizi bir kenarda bırakıp unutsanız bile, lezzetinden bir şey kaybetmeyeceğinden emin olabilirsiniz.