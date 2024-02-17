Fakir Sucuğu: 2. Dünya Savaşından sonra Türkiye'de de yaşanan kıtlık yıllarında Kuzey Egeli kadınlar et ve şarküteri ürünleri mutfaklarında olmadığından çocuklarını mutlu etmek için muadil tada sahip ekonomik lezzetler geliştirmişler. Bu ürünlerin başında da "sucuk baharatı ile tatlandıran lor" yani fakir sucuğu gelmektedir. Rivayete göre 5 çocuklu bir anne her zaman olduğu üzere yine çocuklarına kendi yaptığı ekmek zeytin peynirden oluşan bir sofra kurmuş ve çok uzun zamandır aynı şeyleri yemek zorunda kalan çocuklarına değişiklik olsun diye sucuk yapımında kullanılan baharatlar ve yöresel tuzlu loru karıştırıp sahanda pişirerek sucuk diye ikram etmiş. Uzun zaman sonra kahvaltıda farklı bir şey yiyen çocuklar çok sevinmiş ve bu lezzet yayılarak günümüze kadar fakir sucuğu adı ile gelmiştir.