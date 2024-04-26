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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tavuk etinde fiyatlar cep yakarken ihracat katlandı - İş-Yaşam Haberleri

        Tavuk etinde fiyatlar cep yakarken ihracat katlandı

        Tavuk eti fiyatındaki artışın ardından tavuk ihracatının yasaklanması gündeme geldi. 2023 yılında Türkiye'den 20 bin 545 ton tavuk, 17 bin 496 ton tavuk eti ve 363 bin 824 ton dondurulmuş tavuk eti ihracatı yapıldı. İhracattan elde edilen meblağ, geçen yıl 657 milyon doları aştı. Geçen yılın ilk iki ayıyla kıyaslandığında tavuk eti ihracatının yüzde 185 arttığı görüldü. Bütün pilicin satış fiyatında ise sene başından bu yana fiyat artışı yüzde 50, 1 yıllık fiyat artışı ise yüzde 107 oldu

        Giriş: 26.04.2024 - 17:14 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:19
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        Fiyatlar cep yakarken ihracat katlandı
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        Kırmızı etteki fiyat artışlarının ardından talebin beyaz ete kayması ve artan besicilik maliyetleri sebebiyle tavuk eti fiyatlarında da son dönemde artış yaşandı. Tavuk eti fiyatlarının düşürülmesi amacıyla ihracat yasağı gündeme geldi.

        Tarımsal veri analizleri yayımlayan Agrimetre'nin verilerine göre; 2023 yılında Türkiye'den 20 bin 545 ton tavuk, 17 bin 496 ton tavuk eti ve 363 bin 824 ton dondurulmuş tavuk eti ihracatı yapıldı. İhracattan elde edilen meblağ, geçen yıl 657 milyon doları aştı.

        Tavuk ihracatına yasak geliyor
        Tavuk ihracatına yasak geliyor

        TAVUK ETİ İHRACATI YÜZDE 185 ARTTI, FİYATLAR KATLANDI

        Yılın ilk iki ayındaki ihracat miktarlarına kütle bazında bakıldığında tavuk etinde yüzde 185,2, dondurulmuş tavuk etinde yüzde 6,5 artış, tavukta ise yüzde 51,7 düşüş yaşandı.

        Poşetli bütün pilicin 1 kg fiyatı, geçtiğimiz yıl mayıs ayının başında 57,90 TL iken bugün 119,90 TL'yi buldu. Sene başında ise aynı ürünün fiyatı 79,90 TL idi. Yani sene başından bu yana fiyat artışı yüzde 50, 1 yıllık fiyat artışı ise yüzde 107 oldu.

        2023 TAVUK TAVUK ETİ DONDURULMUŞ TAVUK ETİ
        OCAK 2162273 262526 26865712
        ŞUBAT 2721729 365114 27797255
        TOPLAM 4884002 627640 54662967
        2024 TAVUK TAVUK ETİ DONDURULMUŞ TAVUK ETİ
        OCAK 1146005 1383371 29671876
        ŞUBAT 1211404 406358 28550138
        TOPLAM 2357409 1789729 58222014
        DEĞİŞİM (%) -51.7 185.2 6.5
        Birimler: Kg Kaynak: Agrimetre

        2024 yılının ilk 2 ayında; 58 bin 222 tonluk dondurulmuş tavuktan 103 milyon 931 bin 439 dolar, bin 790 ton tavuk etinden 3 milyon 739 bin 115 dolar, 2 bin 357 ton tavuktan 3 milyon 696 bin 312 dolar gelir elde edildi. 2023 yılının ilk 2 ayıyla kıyaslandığında; meblağ olarak tavuk ithalatı yüzde 39,4 düşerken, dondurulmuş tavuk etinde yüzde 19,7 artış, tavuk etinde ise yüzde 301,6'lık artış gerçekleşti.

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