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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tavuk ihracatına yasak geliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tavuk ihracatına yasak geliyor

        Tavuk fiyatlarının düşürülmesi için "ihracat yasağı" gündemde. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Tavuk ihracatına yasak getirmeyi de kapsayan bir dizi tedbir üzerinde çalışılıyor

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 26.04.2024 - 16:17 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:17
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        Tavuk ihracatına yasak geliyor
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        Son dönemde tavuk fiyatlarındaki artış mercek altına alındı.

        İstanbul Kasaplar Esnaf Odası, son 5 ayda tavuk fiyatlarının yüzde 200'e varan artışlar gösterdiğini kaydetti. Tüketicileri uyardı. Ticaret bakanlığı da fahiş fiyat artışları için harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, bakanlık çalışma başlattı. Tavuk ihracatına yasak getirmeyi de kapsayan bir dizi tedbir üzerinde çalışılıyor.

        Özellikle ihracat yasağı öne çıkan adımlardan birisi. Uygulanması halinde, yurt dışına ihraç edilen tavuğun iç piyasaya yönlendirileceğini ve fiyat artışının önüne geçilebileceği belirtiliyor.

        Çalışmaya son hali verildikten sonra bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

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