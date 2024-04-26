Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Sıcak gelişme!

Adana'da kaza, 24 Nisan'da saat 14.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi, Güney Kampüs Yolu’nda meydana geldi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kontrole giden Hatice Sabahi (75), evine dönmek için Vedat K.’nin kullandığı özel halk otobüsüne bindi.

OTOBÜS KARTINI GÖSTERECEKTİ DHA'da yer alan habere göre sürücünün direksiyon başında sigara içtiği otobüs, kapısı açık şekilde ilerlerken Sabahi, otobüs kartını göstermek için ayağa kalktı.

AÇIK KAPIDAN AŞAĞI DÜŞTÜ Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan düşüp, başını asfalta çarptı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Sabahi’yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü. Sürücü ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. REKLAM

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ Hastanede ameliyata alınan 6 çocuk annesi Hatice Sabahi’nin beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi.

KAFATASINDAKİ KAN BOŞALTILIP ENTÜBE EDİLDİ Kafatasında biriken kan boşaltılan Sabahi, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Hatice Sabahi’nin emekli öğretmen eşi Cemil Sabahi ile çocukları hastaneye giderek, gelecek iyi bir haberi beklemeye başladı.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Vedat K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ MU?" Eşinin hayati tehlikeyi atlatamadığını söyleyen Cemil Sabahi, “Bu apaçık cinayete teşebbüstür. Kapıyı neden açık bırakmış, bilemiyorum. Bir litre az mazot yakmak için mi böyle yapıyorlar? Ayrıca sigara içiyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Adli kontrol verilerek serbest bırakılmış. Eşimin beyin kanaması ameliyatla durduruldu. REKLAM