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        Haberler Gündem Kapısı açık ilerleyen yolcu otobüsünden düşen kadın ağır yaralandı - Güncel haberler

        Yolcu kapısı açık ilerleyen otobüsten düştü

        Adana'da kapısı açık halde ilerleyen şehir içi yolcu otobüsünden dengesini kaybeden yolcu Hatice S., düştü. Ağır yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı. Kadının düştüğü o anlar ise otobüsün araç içi kamerası tarafından kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 01:55 Güncelleme: 26.04.2024 - 01:56
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        Yolcu otobüsten düştü! O anlar kamerada!
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        Olay, merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda meydana geldi.

        Vedat K. yönetimindeki yolcu otobüsü kapısı açık şekilde ilerlerken, yolculardan Hatice S., durakta inmek için kapıya yaklaştı.

        Bu sırada dengesini kaybeden kadın otobüsten düşerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, otobüs şoförü Vedat K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Öte yandan Hatice S.'nin otobüsten düştüğü anlar araç içi kamerasına da yansırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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