Türk yemekleri eş, dost, arkadaş ve aileyle paylaşmak için yapıldığından genellikle büyük porsiyonlarda hazırlanır. Her zevke hitap eden yüzlerce lezzeti onlarca farklı yöreye ev sahipliği yapan çatısının altında toplar. Etli yemekler fazla olsa da vejetaryen yemekler de bir o kadar çeşitlidir.
Vejetaryenler bitkisel besinleri tüketirken et, kümes hayvanları, balık, yumurta, süt, peynir, yoğurt gibi hayvansal besinleri az miktarda tüketirler ya da hiç tüketmezler. Yani bir vejetaryen kırmızı et yemeyebilir fakat peynir tüketebilir. Ancak veganlar hiçbir çeşit et, deniz ürünü, süt ürünleri, yumurta gibi diğer hayvansal ürünleri tüketmezler. Veganlar bal dahi yemezler. Veganlar ne yer haberimize göz atabilirsiniz.
İşte en yaygın 7 vejetaryen Türk yemeği
-
Barbunya
Barbunya bir başka klasik Türk yemeğidir. Bu yemek doyurucu, lezzetli ve gerçekten rahatlık veren bir yemektir. Barbunya fasulyesi, pembe benekli krem renkli fasulyelerdir. Soğan ve domates sosunda mükemmel bir şekilde pişirilen barbunya, tek başına, pilavla veya meze olarak tadını çıkarabileceğiniz doyurucu bir yemektir. Türk mutfağının temellerinden biri olan bu yemek, ülke çapındaki restoranlarda ve evlerde bulunabilir.
-
-
Enginar Kalbi
Enginarlar dikkatlice soyulur ve sadece iç kısımları bırakılır. Enginarlar daha sonra mükemmel bir şekilde pişirilir ve zeytinyağı ve limon suyu ile servis edilir.
-
Yaprak Sarma
Yaprak sarma temelde pirinç, kuş üzümü ve sote soğan karışımı etrafında dikkatlice sarılmış asma yapraklarıdır. Yaprak sarmaları, yıl boyunca mevcut olan doyurucu mezelerdir. Üzerine gezdirilmiş limon suyu, kuş üzümü ve narin tatlılığını ortaya çıkaran ekşi limon ile en iyi şekilde yenilir.
-
Çiğ Köfte
Çiğ köfte başlı başına bir atıştırmalık, meze veya yemek olabilir. Zengin baharatlı domates sosuna batırılmış bulgur kullanılarak yapılır. Bulgur, köfte haline getirilerek taze çıtır marul yaprakları, nar pekmezi ve taze limon dilimleri ile servis edilir. Çıtır çıtır marul ve asitli limon, zengin aromalı bulguru keserek her lokmayı hafifletir.
-
Şakşuka
Patlıcan, domates ve patatesler kavrulduktan sonra üzeri bol domates-soğan sosuyla kaplanır. Genellikle yoğurtla servis edilen şakşuka, herkesin tadını bakması için taze, doyurucu bir meze veya garnitürdür.
-
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!