İtalyan mutfağında oldukça popüler olan bu geleneksel İtalyan yemeği ülkemizde yeni yeni tanınmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Dünya çapında da hayli ünlü bu yemek meze olarak servis edilir, Dünya çapında bir hayli üne sahip carpaccio meze olarak servis edilir. İncecik dilimlenmiş çiğ balık veya etin bir tabakta zeytinyağı, peynir parçaları ve limonla servis edilmesiyle oluşur. Carpaccio 1950 yılında Harry's Bar'ın sahibi Giuseppe Cipriani adlı Venedikli bir restoran işletmecisi tarafından sevis edilmiş ve ilk olarak doktorları tarafından çiğ et yemesi tavsiye edilen Kontes Amalia Nani Mocenigo için yapılmıştır.

Cipriani bu yemeği, limon suyu, zeytinyağı ve trüf mantarı ile süslenmiş çiğ sığır eti dilimleriyle hazırlamıştır. Tutkulu bir sanatsever olan Cipriani, çiğ etin yoğun kırmızı rengini anımsatan ressam Vittore Carpaccio'nun onuruna yeni yemeğe carpaccio adını verdi. Günümüzde kabak, deniz tarağı, pancar, somon, incir ve kuzu etiyle yapılan çok sayıda modern carpaccio çeşidi vardır.

Carpaccio için malzemeler

Bonfile

1 soğan

1 diş sarımsak

Yeşillik

100 gr taze fesleğen

Fesleğen

Kekik

Karabiber

Peynir parçaları

Limon

Zeytinyağı

Carpaccio nasıl yapılır?