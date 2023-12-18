7 vejetaryen Türk yemeği
Türkiye'de yaygın olarak bulunan lezzetli, taze, mevsimlik ürünlerle hazırlanan çok sayıda yemek vejetaryen tarzdadır.
Türk yemekleri eş, dost, arkadaş ve aileyle paylaşmak için yapıldığından genellikle büyük porsiyonlarda hazırlanır. Her zevke hitap eden yüzlerce lezzeti onlarca farklı yöreye ev sahipliği yapan çatısının altında toplar. Etli yemekler fazla olsa da vejetaryen yemekler de bir o kadar çeşitlidir.
Vejetaryenler bitkisel besinleri tüketirken et, kümes hayvanları, balık, yumurta, süt, peynir, yoğurt gibi hayvansal besinleri az miktarda tüketirler ya da hiç tüketmezler. Yani bir vejetaryen kırmızı et yemeyebilir fakat peynir tüketebilir. Ancak veganlar hiçbir çeşit et, deniz ürünü, süt ürünleri, yumurta gibi diğer hayvansal ürünleri tüketmezler. Veganlar bal dahi yemezler. Veganlar ne yer haberimize göz atabilirsiniz.
İşte en yaygın7 vejetaryen Türk yemeği
Barbunya
Barbunya bir başka klasik Türk yemeğidir. Bu yemek doyurucu, lezzetli ve gerçekten rahatlık veren bir yemektir. Barbunya fasulyesi, pembe benekli krem renkli fasulyelerdir. Soğan ve domates sosunda mükemmel bir şekilde pişirilen barbunya, tek başına, pilavla veya meze olarak tadını çıkarabileceğiniz doyurucu bir yemektir. Türk mutfağının temellerinden biri olan bu yemek, ülke çapındaki restoranlarda ve evlerde bulunabilir.
Enginar Kalbi
Enginarlar dikkatlice soyulur ve sadece iç kısımları bırakılır. Enginarlar daha sonra mükemmel bir şekilde pişirilir ve zeytinyağı ve limon suyu ile servis edilir.
Yaprak Sarma
Yaprak sarma temelde pirinç, kuş üzümü ve sote soğan karışımı etrafında dikkatlice sarılmış asma yapraklarıdır. Yaprak sarmaları, yıl boyunca mevcut olan doyurucu mezelerdir. Üzerine gezdirilmiş limon suyu, kuş üzümü ve narin tatlılığını ortaya çıkaran ekşi limon ile en iyi şekilde yenilir.
Çiğ Köfte
Çiğ köfte başlı başına bir atıştırmalık, meze veya yemek olabilir. Zengin baharatlı domates sosuna batırılmış bulgur kullanılarak yapılır. Bulgur, köfte haline getirilerek taze çıtır marul yaprakları, nar pekmezi ve taze limon dilimleri ile servis edilir. Çıtır çıtır marul ve asitli limon, zengin aromalı bulguru keserek her lokmayı hafifletir.
Şakşuka
Patlıcan, domates ve patatesler kavrulduktan sonra üzeri bol domates-soğan sosuyla kaplanır. Genellikle yoğurtla servis edilen şakşuka, herkesin tadını bakması için taze, doyurucu bir meze veya garnitürdür.
Mücver
Mücver çoğu sebzeden yapılabilir, ancak en yaygın olanı kabaktır. Kabak rendelenir ve taze dereotu ve maydanozla karıştırılır, hamur haline getirilir ve kızartılır. Mücver yoğurt veya beyaz peynir ile çok daha lezzetlidir.
Kalem Böreği
Türk usulü kızarmış beyaz ekmek, kişinin açlığını gidermek için hızlı bir atıştırmalık olarak paylaşılması veya yenmesi için idealdir. Gevrek dış kabuğun içinde beyaz peynir ve taze otların karışımı bulunur. Peynirin tuzu, doyurucu çıtırtıyla karışarak her seferinde sadece bir tane daha istemenizi sağlar.