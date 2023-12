Haberler Gastro Lezzetli Hatlar 7 vejetaryen Türk yemeği

7 vejetaryen Türk yemeği Türkiye'de yaygın olarak bulunan lezzetli, taze, mevsimlik ürünlerle hazırlanan çok sayıda yemek vejetaryen tarzdadır. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 18.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:18 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Türk yemekleri eş, dost, arkadaş ve aileyle paylaşmak için yapıldığından genellikle büyük porsiyonlarda hazırlanır. Her zevke hitap eden yüzlerce lezzeti onlarca farklı yöreye ev sahipliği yapan çatısının altında toplar. Etli yemekler fazla olsa da vejetaryen yemekler de bir o kadar çeşitlidir.

Vejetaryenler bitkisel besinleri tüketirken et, kümes hayvanları, balık, yumurta, süt, peynir, yoğurt gibi hayvansal besinleri az miktarda tüketirler ya da hiç tüketmezler. Yani bir vejetaryen kırmızı et yemeyebilir fakat peynir tüketebilir. Ancak veganlar hiçbir çeşit et, deniz ürünü, süt ürünleri, yumurta gibi diğer hayvansal ürünleri tüketmezler. Veganlar bal dahi yemezler. Veganlar ne yer haberimize göz atabilirsiniz.

İşte en yaygın7 vejetaryen Türk yemeği

1 Şurada Paylaş!







Barbunya Barbunya bir başka klasik Türk yemeğidir. Bu yemek doyurucu, lezzetli ve gerçekten rahatlık veren bir yemektir. Barbunya fasulyesi, pembe benekli krem renkli fasulyelerdir. Soğan ve domates sosunda mükemmel bir şekilde pişirilen barbunya, tek başına, pilavla veya meze olarak tadını çıkarabileceğiniz doyurucu bir yemektir. Türk mutfağının temellerinden biri olan bu yemek, ülke çapındaki restoranlarda ve evlerde bulunabilir.

2 Şurada Paylaş!







Enginar Kalbi Enginarlar dikkatlice soyulur ve sadece iç kısımları bırakılır. Enginarlar daha sonra mükemmel bir şekilde pişirilir ve zeytinyağı ve limon suyu ile servis edilir.