15 dakikada 3 meze

Bu hafta birbirinden lezzetli ve birbirinden kolay farklı meze alternatifleri ile karşınızdayım. Yalnızca 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu 3 farklı mezeyi hem beklenmedik misafirlerinize hem de özel sofralarınıza sunabilirsiniz. Hem mis gibi zeytinyağlı Kabak Tarator, hem sıcacık tereyağlı Karides Mantar Güveç hem de daha önceden denemediyseniz hayran kalacağınız tahinli Hibeş mezesi sizleri bekliyor. Şimdiden afiyet olsun.
Kabak Tarator
Malzemeler
- 4 adet kabak
- 2 Yemek kaşığı tereyağı/sadeyağ
- 2 Yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 3 diş sarımsak
- Tuz
- Tercihen Ev yapımı 1 tatlı kaşığı mayonez
Nasıl yapılır?
- Orta ateşte tavada zeytinyağı ve tereyağı eritilir
- Kabaklar rendelenir suyu avcumuzla sıkılır ve eritilmiş yağda 5 dk sotelenir
- Kabaklar soğumaya alınır
- Bir kasede yoğurt ve ezilmiş sarımsaklar biraz da tuz eklenerek çırpılır.
- Soğumuş olan kabakların suyu tekrar sıkılır
- Suyu sıkılmış kabaklar ve sarımsaklı yoğurt karıştırılır
- Servis tabağına alınır.
- Kırmızı toz biber ve ceviz ile süslenerek servise hazırdır.
Karides Mantar Güveç
Malzemeler
- 200 gr karides
- 100 gr mantar
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3 yemek kaşığı domates rendesi ya da 2 yemek kaşığı domates salçası
- 3 diş sarımsak
- 200 gr taze kaşar rendesi
- 1 çay bardağı ılık su
- Tuz
- Karabiber
Nasıl yapılır?
- Yağlar tavada eritilir ısınır ve 3 dakika karidesler eklenerek sotelenir
- Mantar da tavaya eklenerek soteleme işlemi devam ettirilir
- Ezilmiş sarımsaklar eklenir
- 3 yemek kaşığı domates püresi eklenir karıştırılır ve 1 çay bardağı su eklenir karıştırılır.
- Suyunu çeken karidesli mantarlı karışımımız 200 derecelik fırında 10 dakika kaşar ile pişmeye gönderilir.
Hibeş
Malzemeler
- 1 su bardağı tahin
- 1,5 limonun suyu
- 3 diş sarımsak
- 1 çay bardağı su
- 1.5 yemek kaşığı tahin
- Acılı istiyorsan pul biber
Nasıl yapılır?
- Çukur kap içine tahini, ezilmiş sarımsak dişlerini, kimyonu, tuzu koyup çırparak karıştırıyoruz.
- Limon suyunu azar azar ekleyip, karıştırarak tahine yedir.
- Su ekliyoruz ve devam ediyoruz karıştırmaya.
- Boza kıvamını yakalayana kadar su ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz.
- Ekşisi az gelirse limon suyu, kıvamı koyu ise su ekleyerek kıvamını açabilirsiniz.
Afiyet olsun...
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