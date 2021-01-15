15 dakikada 3 meze

15 dakikada 3 nefis meze

Bu hafta birbirinden lezzetli ve birbirinden kolay farklı meze alternatifleri ile karşınızdayım. Yalnızca 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu 3 farklı mezeyi hem beklenmedik misafirlerinize hem de özel sofralarınıza sunabilirsiniz. Hem mis gibi zeytinyağlı Kabak Tarator, hem sıcacık tereyağlı Karides Mantar Güveç hem de daha önceden denemediyseniz hayran kalacağınız tahinli Hibeş mezesi sizleri bekliyor. Şimdiden afiyet olsun.

Kabak Tarator

Malzemeler

4 adet kabak

2 Yemek kaşığı tereyağı/sadeyağ

2 Yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

3 diş sarımsak

Tuz

Tercihen Ev yapımı 1 tatlı kaşığı mayonez

Nasıl yapılır?

Orta ateşte tavada zeytinyağı ve tereyağı eritilir

Kabaklar rendelenir suyu avcumuzla sıkılır ve eritilmiş yağda 5 dk sotelenir

Kabaklar soğumaya alınır

Bir kasede yoğurt ve ezilmiş sarımsaklar biraz da tuz eklenerek çırpılır.

Soğumuş olan kabakların suyu tekrar sıkılır

Suyu sıkılmış kabaklar ve sarımsaklı yoğurt karıştırılır

Servis tabağına alınır.

Kırmızı toz biber ve ceviz ile süslenerek servise hazırdır.

Karides Mantar Güveç

Malzemeler

200 gr karides

100 gr mantar

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı domates rendesi ya da 2 yemek kaşığı domates salçası

3 diş sarımsak

200 gr taze kaşar rendesi

1 çay bardağı ılık su

Tuz

Karabiber

Nasıl yapılır?

Yağlar tavada eritilir ısınır ve 3 dakika karidesler eklenerek sotelenir

Mantar da tavaya eklenerek soteleme işlemi devam ettirilir

Ezilmiş sarımsaklar eklenir

3 yemek kaşığı domates püresi eklenir karıştırılır ve 1 çay bardağı su eklenir karıştırılır.

Suyunu çeken karidesli mantarlı karışımımız 200 derecelik fırında 10 dakika kaşar ile pişmeye gönderilir.

Hibeş

Malzemeler

1 su bardağı tahin

1,5 limonun suyu

3 diş sarımsak

1 çay bardağı su

1.5 yemek kaşığı tahin

Acılı istiyorsan pul biber

Nasıl yapılır?

Çukur kap içine tahini, ezilmiş sarımsak dişlerini, kimyonu, tuzu koyup çırparak karıştırıyoruz.

Limon suyunu azar azar ekleyip, karıştırarak tahine yedir.

Su ekliyoruz ve devam ediyoruz karıştırmaya.

Boza kıvamını yakalayana kadar su ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz.

Ekşisi az gelirse limon suyu, kıvamı koyu ise su ekleyerek kıvamını açabilirsiniz.

Afiyet olsun...

youtube.com/bunuyerim

instagram.com/mervecobanuslas/