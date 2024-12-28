HT Gastro
Lezzetli Hatlar

Ekmeğiniz hemen küfleniyor mu?

Ekmeğin lezzeti kadar, uzun ömürlü olması ve israf edilmemesi de önemli. Peki öğünlerin vazgeçilmezi ekmekler nasıl muhafaza edilmeli?

Giriş: 28.12.2024 - 04:15 Güncelleme: 28.12.2024 - 04:15
Habertürk
Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Ekmeğiniz hemen küfleniyor mu?

Yapılan araştırmalar, dünya genelinde her yıl 1.3 milyar ton gıdanın kayıp ya da israf edildiğini gösteriyor. Bu rakam insanların tüketimi için üretilen gıdaların 3’te 1’inin israf edildiği anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2011’de kurduğu Gıda Kaybı ve İsrafının Azaltılması İçin Gıdanı Koru (Save Food) Küresel İnisiyatifi’nin bölgesel devamı olan “Sıfır Atık Sıfır Açlık: Gıda Kayıpları ve İsrafını Azaltmak İçin Destek Projesi”nin sonunda, FAO’nun teknik desteğiyle Türkiye’de de gıda kaybı ve israfına ilişkin ilk ulusal stratejisi ve eylem planı hazırlandı.

Sofraların vazgeçilmez lezzeti ekmeklerin bozulmaması ve bayatlamaması için alınması gereken önlemlerin başında tabii ki yenilebilecek miktarda ekmek satın almak geliyor. Ancak bunu bir türlü yapamıyor ve alışveriş esnasında elinizi bol tutuyorsanız, aldığınız ekmekleri uzun süre saklamak ve israfa engel olmak adına sizler için önerilerimiz var.

1- Buzdolabında bekletmeyin

Ekmek, buzdolabına girdikten sonra içindeki karbonhidrat molekülleri “retrogradasyon” yani "geriye hareket" durumu yaşar. Bu durum sonucunda, ekmeğin içindeki moleküller kristalize olarak ekmekten ayrışır. Böylece ekmek hem çok daha hızlı bayatlar hem de ne yazık ki lezzetini kaybeder. Bu nedenle, 2-3 günlük bir süre için ekmekleri oda sıcaklığında muhafaza etmek, buzdolabından daha doğru bir tercih olacaktır.

Klasik “Boule” ekmeği nasıl pişirilir?
Klasik “Boule” ekmeği nasıl pişirilir?

2- Ekmeği uzun süre saklamak için bir alternatif: Dondurucu

Ekmek, buzdolabına girdikten sonra içindeki karbonhidrat molekülleri “retrogradasyon” yani "geriye hareket" durumu yaşar. Bu da ekmeğin daha hızlı bayatlamasına yani ekmek içi ve kabuk yapısının sertleşmesine neden olur. Eğer ekmeği daha uzun süre saklamak istiyorsak, en doğru seçenek dondurucuda saklamak olacaktır. Retrogradasyon olayı, dondurucuda çok daha düşük seviyede gerçekleşmektedir. Bu yöntemi uygularken, dondurucudan çıkarıp çözdürdüğümüz ekmeği tekrar dondurucuya koymamamız gerektiğini unutmamalıyız. Bu nedenle, ekmeğinizi dondurucuya porsiyonlar halinde koymanızı tavsiye ederiz. Eğer dondurucuda saklama imkanımız yoksa, onun yerine hava almayacak şekilde kapta veya klipsli gıdaya uygun poşetlerde saklanması daha sağlıklı bir çözüm olacaktır. Ancak küflenme riskinden dolayı, bu şekilde uzun süre saklamak da mümkün olmayacaktır. Koruyucu içermeyen bir ekmek, küflenmeden ortalama 3-4 gün saklanabilir.

3- Oda sıcaklığında en fazla iki gün muhafaza edilebilir

Alınan ekmeği kısa sürede tüketeceğinizi düşünüyorsanız, oda sıcaklığında da muhafaza etmeniz mümkün. Ekmeğinizi iki günden fazla olmamak kaydıyla, ortalama 20ºC oda sıcaklığında, kiler veya ekmek kutusu gibi doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde bekletebilirsiniz. Aksi halde neme maruz kalan ekmek hızlıca küflenebilir.

Ekşi maya ekmek yapımı
Ekşi maya ekmek yapımı

4- Soğuduktan sonra bütün halde saklayın

Ekmekleri, kendi doğal nemini hapsetmesine yardımcı olacak şekilde saklamak da önemli püf noktalar arasında yer alıyor. Kağıt ambalajlarda saklamak yeterli olmayabilir; çünkü birçok kağıt hava geçirir. Sıcak ekmeklerin kağıt ambalajlara konması, tüketicileri yanıltmamalı. Sıcak bir ekmeğin sağlıklı bir şekilde soğuması için, havayla temasa ihtiyacı vardır. Sıcak ekmek, bulunduğu ambalajda nemlenmeye neden olur ve bu küflenmeyi hızlandırabilir. Ancak ekmek soğuduktan sonra hava ile temasını kesecek ambalajlar veya saklama kapları tercih edilebilir. Ekmeği bütün olarak muhafaza etmek ise, nem kaybını yavaşlatarak ekmeğin raf ömrünün uzamasına yardımcı olacaktır.

5- Donmuş ekmek oda sıcaklığında çözülmeli

Dondurucuda muhafaza edilen ekmek, oda sıcaklığında çözülmesi beklendikten sonra afiyetle tüketilebilir. İlk tazeliğini yeniden elde etmek için fırında veya ekmek kızartma makinesinde birkaç dakika ısıtmanızı tavsiye ederiz.

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
10 yılbaşı yemeği
Dünyanın dört bir yanında insanlar yeni yılın gelişini heyecanla bekliyor. Yeni yıl yeni bir başlangıcı sembolize ediyor. Genel tema bolluk ve bereket dolu yepyeni bir yıl...
Kimchi bağırsaklara çok faydalı
Kore mutfağının fermente edilmiş önemli lezzeti kimchi; probiyotikler, vitaminler ve antioksidanlar açısından oldukça zengin.
Günde 2 milyar fincan kahve içiliyor
Kahve gezegendeki en yaygın içeceklerden biri: Dünya çapında 1 milyardan fazla insan günde ortalama 2,25 milyar fincandan fazla içiyor. Sadece ABD her gün yaklaşık 400 milyon fincan kahve içiyor. Türk kahvesi de dünyada bilinen en eski kahve hazırlama yöntemlerinden biri ve bugün Dünya Türk Kahve Günü!
Türk kahvesi yapmanın püf noktaları
Bugün Dünya Türk Kahvesi Günü. Türk kahvesi, sadece bir içecek değil, aynı zamanda kültürel bir mirastır. UNESCO tarafından koruma altına da alınan Türk Kahvesi hakkında bilinmeyen püf noktalar neler?
Melisa Sözen'den Philadelphia pastası tarifi
Bugün mutfakta film ve dizilerin aranılan oyuncusu Melisa Sözen var. Aynur Tartan'ın Bak Mutfakta Kim Var? kitabında, Melisa Sözen annesinin yaptığı Philadelphia pastasının tarifini veriyor.
Dünyanın en iyi 16 restoranı
Michelin yıldızına sahip olmak, yemek sektöründeki en büyük başarılardan biri olarak kabul ediliyor ve dünyanın dört bir yanında prestij anlamına geliyor.
Dünyanın en iyi 6 fındığı
Tasteatlas'ın dünyanın en iyi 6 fındığını listelediği seçkiye Giresun tombul fındık da girdi. Tasteatlas bir kaç gün önce de sosyal medya hesaplarından Adana'nın sokak lezzetleri arasında yer alan tuzlu fındık videosu yayınladı.
Balkabağından neler yapılabilir?
Şimdi tam balkabağı zamanı. Kış aylarında metabolizmanın yavaşlamasıyla birlikte vücut direnci azalır ve enfeksiyonlara açık hale gelir. Beslenmenize balkabağı eklemek faydalı olabilir.
En kaliteli zeytinyağı hangisi?
Kuzey Ege'de zeytin hasadı zamanı geldi çattı. Bu aydan başlayarak şubat ayına kadar hasat devam edecek. Peki zeytinyağı alırken neye dikkat etmek gerekir? Hangi yağdan almalıyız? Kaliteli bir zeytinyağını nasıl anlayacağız? Kalite neye göre değişiyor?
Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
Dört bir yanımızı Dubai çikolatası çılgınlığı sardı. Adeta kıyamet kopuyor. Biraz araştırınca bu kıyametin sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada koptuğunu, öyle ki dünyanın dört bir yanından insanların sırf bu çikolatayı yemek için Dubai'ye uçtuğunu öğrendim.
Ekim balıkları
Ekim ayında denizlerde balık çeşitliliği artar. Lüfer ve palamut çok lezzetli olur. Barbunya, istavrit, pisi balığı, kılıç, çipura, tekir, levrek, sardalya, traça, orfoz da yiyebilirsiniz.
14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
Naan ekmeğin Hindistan'dan, baget ekmeğin Fransa'dan, focaccianın İtalya'dan çıktığını hepimiz biliyoruz. Peki yemek kültürümüzün tam ortasına yerleşmiş baş tacı ekmeğin dünyada başka pek de bilinmeyen hangi çeşitleri var ve hikayeleri ne?
Balkabağı ile ne yapabilirim?
Ekim ve kasım ayları arasında balkabağının meyveleri tam olarak olgunlaşır ve en lezzetli hale ulaşır. Çarşıda pazarda gördüğünüz balkabakları ile yapılabilen aşağıdaki basit tariflerin tatlı olanları şekersiz. Krep, kek, kurabiye, ha bir de çorbamız var.
Yemek turizmi nedir?
Gözlerinizi kapatın. Ziyaret etmek istediğiniz bir şehri ya da ülkeyi düşünün. Sonra ise yemelere doyamadığınız lezzetli bir yemeği. Zihninizde bunları canlandırırken dudaklarınızın ucunda bir gülümseme belirdi, değil mi?
Giritli Sinkonta nasıl yapılır?
Hep aklımdaydı balkabağından tuzlu bir yemek yapmak…
Kahveye alternatif: Matcha latte
Japon çayı matcha, daha az kafein daha çok antioksidan dolu ve sabahları zindelik veren etkisiyle son zamanlarda kahveye alternatif olarak tercih ediliyor.
Smash burgerin yükselişi
Gıda trendleri inanılmaz bir hızla yayılıyor. Bu trendler arasında en belirgin yükselişi smash burger yaşıyor. Dana eti ve tavuktan yapılan düz ince köfteleriyle bilinen smash burgerler, kapılarında uzun kuyruklar oluşturan, günümüz gurme burgerleri arasında en trend ve en dikkat çekici olanı.
Kadıköy'ü kahve kokusu saracak
14-15 Eylül tarihlerinde Müze Gazhane'de düzenlenecek kahve zirvesine geri sayım başladı.
Balık eylülde yenir
Mevsimine göre balık yiyin. Yavru ve yumurtlamak üzere olan balıkların avlanması türlerin yok olmasına neden olur. Balık mevsimi eylülde başlar.
2024'ün en iyi 13 şehri arasında İstanbul
Yeme içme kültürü, bir seyahat rotası çizebilir. Hatta bir seyahat rotasından çok daha fazla şey ifade edebilir. Tekrar tekrar gidebilme planları yapılan bazı şehirler bir arzu nesnesi olarak çok cazip mutfak deneyimleri sunarlar. Aşağıda Food & Wine uzmanlarının seçtiği ve yeme içme anlamında dünyanın en iyi 13 şehrinin listesini ve ikinci sırada yer alan İstanbul ile ilgili düştükleri notu okuyacaksınız.
En değerli kısmını çöpe atmayın
Akşam yemeği pişirmek için tezgahın başına geçtiniz ve elinize bir patates soyacağı aldınız. Peki ya size bunun büyük bir beslenme hatası olduğunu ve patatesin en değerli kısmını çöpe atmak üzere olduğunuzu söylesek...
Dünyanın en ünlü 12 dondurma çeşidi
Dondurma her kültürün kendine özgü tatlarını sunar. En bilinenlerini listeledik.
Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
1984'ten beri her yıl tüm dünyada temmuz ayının üçüncü pazar günü kutlanan Dünya Dondurma Günü bu sene 21 Temmuz'a denk geliyor. Başta çocuklar olmak üzere herkes tarafından sevilen, yaz denince akla ilk gelen, içimizi serinleten, lezzetli, zihin tazeleyici bir tatlıdır dondurma. İlk dondurmayı kim bulmuş olabilir, hiç merak ettiniz mi?
Yumurta tok tutar mı?
Kahvaltı en önemli öğün. Yumurta tok tutma özelliği ile güne harika bir başlangıç olur.
Beyin sağlığı için ne yiyelim ne içelim?
Her gün yeşil sebze yiyenlerin hafıza ve zeka testlerinde daha başarılı olduğunu duymuş muydunuz? Beyin sağlığımız için nasıl beslenmeliyiz?
Sütlü tatlı tarifleri
Sizler için birbirinden leziz en sevilen sütlü tarifleri bir araya getirdik!
Sağlıklı bayram tatlıları için 5 püf nokta
Bayram deyince akla çeşit çeşit leziz tatlı ikramları gelir. Ancak gene de uyaralım bayramda aşırı tatlı tüketmeniz tatsız sonuçlara yol açabilir.
Vegan beslenmek ve yeni mekan Telezzüz
Vegan mutfağı ile doğal bir gastronomi deneyimi vadeden "Telezzüz" kapılarını açtı. Şef vegan menü hakkında sorularımızı cevapladı...
Esmer ekmek için 10 sebep
Tam buğday ekmeği ya da tam tahıllı ekmek gibi esmer ekmek türleri, kilo verme sürecinin birtakım detaylarını kolaylaştırıp hızlandırdığından kilo vermede en etkili ekmekler olarak görülüyor.
TasteAtlas'a göre 100 yemek ile Türkiye
TasteAtlas Türkiye'de mutlaka yenmesi gereken 100 yemeğin listesini güncelledi.
Ödeme iyi gelen besinler
Hangi besinleri tüketmek ödemi azaltmaya yardımcı olabilir?
Leblebi neye iyi gelir?
Leblebinin en bilinen faydası protein açısından zengin olmasıdır. Bilinmeyen diğer faydalarını da aşağıda sıralıyoruz.
20 ülkeden 20 yemek
Bazı lezzetler tatları kadar ülkelerin kültürlerini keşfetmek için de birebir. 20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 yemeği!
Kruvasanı Fransız sananlar burada mı?
Kruvasan Fransız değil. Hilal şeklinde ilk halinin Osmanlı İmparatorluğu'nun 1600'lerdeki yenilgisini kutlamak için Viyana'da hazırlandığı (bayraktaki Ay'ı ifade ederek) iddia ediliyor.
Tek tip beslenme sağlıklı mı?
Beslenmede hiçbir şey, hangi besin olursa olsun, her gün, devamlı ve yıllarca yenmemeli.
Nisan meyve ve sebzeleri
Bağışıklık sistemini güçlendirici sebzeler ve meyveleri mutlaka mevsiminde tüketmemiz gerekiyor. İlkbahar mevsimi boyunca tüketebileceğimiz mevsim meyveleri ve sebzeleri nelerdir?
Neden gezen tavuk yumurtası?
Serbest gezen tavuk yumurtalarından yanayız ve size bunun sebeplerini 6 farklı başlıkta açıklayabiliriz.
Bahar yorgunluğunuzu alacak 9 besin
Neyse ki bahar yorgunluğu önlenemez bir durum değil. Yorgunluk, huzursuzluk ve uyku halini üstümüzden atabiliriz. Baharda hangi besinleri tüketmeliyiz? 
Ukrayna’yı tanımlayan 5 geleneksel yemek
Ukrayna ve halkı, geçtiğimiz yıl başlayan Rusya işgaliyle sonsuza dek değişmiş olsa da sabit kalan ve asla değişmeyecek olan bir şey var: Ukraynalıların yalnızca ülkeleri için değil, aynı zamanda kültürleri ve kimlikleri için ettikleri mücadele.
Türkiye'de bağcılık
7 bin yılı aşan bir bağcılık geçmişine sahip Türkiye'de, farklı genetiklerde 800 ila 1200 yerli üzüm çeşidi bulunur.
7 vejetaryen Türk yemeği
Türkiye'de yaygın olarak bulunan lezzetli, taze, mevsimlik ürünlerle hazırlanan çok sayıda yemek vejetaryen tarzdadır.
Göbete'den rabisaya az bilinen yemekler
Gastronomi, yemek kültürü, yöresel lezzetler söz konusu olduğunda; dünyanın en zengin ve iştah kabartan mutfakları arasında yer alan ülkemizde, her şehir kendine özgü bir damak mirası taşıyor.
Bayram tatlısı: Kalburabastı
Bayram denilince hepimizin aklına önümüze gelen çeşit çeşit tatlılar gelir. Anneannenizin kendi elleriyle açtığı o cevizli baklavası, teyzenizin yaptığı o kalburabastı, halanızın revanisi derken şeker komasından çıkamaz hale gelirsiniz.
İyi çay nasıl demlenir?
Çay, kendine has özellikleri olan bir bitki. Kahve kadar ünlü ve popüler bir kültür simgesi olmasa da hemen her yerde, her saatte ve bardaklarca çay içilir. Özellikle de Türkiye'de…
Dünyanın en pahalı kahvesi 1000 dolar
Dünyanın en pahalı kahvesi olarak bilinen "Kopi Luwak" misk kedisinin dışkısından elde ediliyor.
Dünyanın en iyi bilinen 10 yemeği
Yemekler genellikle ilk çıktığı ülkeyle ilişkilendirilmeye çalışılır; yöresi yereli toprağı merak edilir. Ancak bazı yemekler vardır ki ünü tüm dünyaya yayılmış ve artık nereden geldiğinin de pek bir önemi kalmamıştır. Türklerin döneri, Mısırlıların falafeli, Rusların havyarı gibi...
Dünyanın en iyi 100 yemeği
Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen Taste Atlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek dünyanın en çok beğenilen 100 mutfağını ve yemeğini seçti.
Etli ekmek "etli ekmaki" mi oldu?
Yıllardır süregelen Türk mutfağı ile Yunan mutfağı arasındaki tartışmalara son zamanlarda bir yenisi daha eklendi: Yunanistan bu sefer de etli ekmeğin kendisine ait olduğunu söyledi.
Tombik döner gene bir numara
Taste Atlas (Lezzet Atlası) okurlarının verdiği oylamadan yola çıkarak 'dünyanın en iyi sandviçlerini' sıraladı. Tombik döner, listenin ilk sırasında yer alıyor
Dünyanın en iyi tatlıları
TasteAtlas dünyanın en iyi tatlıları listesi hazırladı. Türkiye'den 6 lezzet de listede yer alıyor