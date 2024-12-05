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Türk kahvesi yapmanın püf noktaları

Bugün Dünya Türk Kahvesi Günü. Türk kahvesi, sadece bir içecek değil, aynı zamanda kültürel bir mirastır. UNESCO tarafından koruma altına da alınan Türk Kahvesi hakkında bilinmeyen püf noktalar neler?

Giriş: 05.12.2024 - 09:47 Güncelleme: 05.12.2024 - 09:47
Habertürk
Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Türk kahvesi yapmanın püf noktaları
1

Ülkemizde sıklıkla tüketilen Türk kahvesinin kökeni aslında Yemen’den geliyor. 1450’li yıllarda Yemen’de keşfedilen kahve daha sonra Mekke ve Mısır’a oradan da Osmanlı’ya geçiyor.

2

NEDEN YANINDA SU İKRAM EDİLİR?

Türk kahvesinin yanında su ikram edilmesi klasik bir gelenektir. Ancak su servis edilmesinin bir anlamı ince bir anlamı vardır. Kahve ikram edilen misafir eğer ilk olarak suyu içerse aç olduğu anlamına gelir ve misafire yemek ikram edilirdi. Eğer ilk kahve içilirse karnım tok demektir.

3

Kahvenin yanında su getirilmesinin bir diğer nedeni ise tadının daha iyi anlaşılması. Kahveden önce dilinizi temizleyerek su içmek kahvenin tadını daha almanıza yardımcı olur.

4

KALİTESİ KÖPÜĞÜNDEN ANLAŞILIR

Türk kahvesinin kalitesi köpüğünden anlaşılır. Kahvenin köpüğü kadifemsi ve bol ise içtiğiniz kahve güzel pişmiş ve kalitelidir.

5

KORUMAYA ALINDI

Türk kahvesi UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. 2013’te gerçekleşen Bakü UNESCO Somut Olmayan Mirasın Korunması Hükümetler arası Komitesi’nde Türk kahvesi, Geleneği İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildi.

6

BİLİNMEYENLER VE PÜF NOKTALARI

- Türk kahvesini pişirme yöntemi dünyanın en eski kahve pişirme yöntemidir.

- Kaynatılarak içilen tek kahve türüdür.

- Kahve ile geleceğin rivayet edildiği tek fal çeşidi Türk kahvesiyle yapılır.

7

- Türk kahvesi ince öğütülürse çok acı olur bu nedenle daha kalın çekilir.

- Türk kahvesi meyve ve sebze kokularını alır bu nedenle buzdolabında saklanmamalıdır.

- Türk kahvesi yaparken soğuk su kullanılmamalıdır, ılık su tercih edilmelidir.

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- Türk kahvesi pişirilirken önce kahve sonra su eklenmelidir. Bu şekilde topaklanma önlenir.

- Pişirirken asla karıştırılmamalıdır. Köpük kendiliğinden oluşur, karıştırılırsa acılaşır.

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