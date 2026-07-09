İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'ten miras açıklaması
Bir süredir Ankara'da fizik tedavi gören İbrahim Tatlıses'in kavgalı olduğu oğlu Ahmet Tatlıses, kendisine miras bırakmayacağını söyleyen babasının sözlerine yanıt verdi
İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak safra kesesinden ameliyat olmuştu. Tedavi süreci devam eden Tatlıses, bir süredir de Ankara'da fizik tedavi görüyor.
Babasıyla uzun süredir arası açık olan Ahmet Tatlıses ise Bodrum'da görüntülendi. Tatlıses, kendisine takılan elektronik kelepçeden babasının hastanedeki durumuna, miras tartışmalarından aile içi ilişkilere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
"SON AMELİYATTAN SONRA TOPARLANAMADI"
Babasının sağlık durumu hakkında konuşan Ahmet Tatlıses, "Tedavide olduğunu biliyorum ve sürecin uzun süreceğini tahmin ediyorum. Allah sağlık sıhhat versin, inşallah iyi olur. Son ameliyattan sonra toparlanamadı. Ziyaretçileri gidiyor ama yine de iyi diyelim" dedi.
"DÜŞENİN DOSTU BİR YERE KADAR OLUYORMUŞ"
Ahmet Tatlıses ayrıca, "İbrahim Tatlıses için ölürüz, onu bırakmayız" diyenler, bir aydır Ankara’da yatan babamı ziyaret etmiyorlar. Demek ki düşenin dostu bir yere kadar oluyormuş. Öyle süperim demekle olmuyor" ifadelerini kullandı.
Babası için üzüldüğünü dile getiren Tatlıses, "İbrahim Bey'in yanında aklıselim düşünen insanlar olsa veya kendisi bir muhakeme yapsa, 'Ben ne yapıyorum?' diyecektir. Nasıl oluyor da biz kötü evlat oluyoruz?" şeklinde konuştu.
"BÖYLE BİR ŞEY OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Geçtiğimiz aylarda mirasını devlete bırakacağını açıklayan İbrahim Tatlıses’in bu kararını, çevresindekilerin yönlendirmesiyle aldığını savunan Ahmet Tatlıses, "Çocukları, torunları ve yeğenleri varken böyle bir şey olması mümkün değil. İbrahim Bey'e bir gaf yaptırdılar. Aklıselim düşünen bir insan bunu söylemez" dedi.
"PROBLEM YAŞAMIYORUZ"
Kardeşi İdo Tatlıses ile arasının açık olduğu iddialarına da yanıt veren Ahmet Tatlıses, "Benim hiçbir zaman kardeşlerimle ciddi anlamda sorunum olmaz. Hiçbir zaman kötü olmayız. Aslında bakarsanız biz kardeşler arasında gerçekten problem yaşamıyoruz. Görüşürüz bazen, görüşmeyiz; evet, olabilir. 3-5 gün önce kendi aradı, 'Ağabey nasılsın?' dedi. Ben de onu aramıştım çünkü çocuklar rahatsız olmuştu. Kardeşlik de tabii ki arayacak, o bana soracak. Daha yeni konuştuk, aramızda bir şey olamaz" açıklamasında bulundu.
"BİR SENEDİR ELEKTRONİK KELEPÇEYLE YAŞIYORUM"
Mahkeme kararıyla babasına yaklaşması yasaklandığı için ayağına takılan elektronik kelepçeye tepki gösteren Tatlıses, "Bir senedir elektronik kelepçeyle yaşıyorum. Aslında şikayetçi olması gereken taraf bendim. Benzeri görülmemiş bir durum. Ortada bir suç yok, hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Baba-oğul arasındaki gerilimin temelinde uzun süredir karşılıklı suçlamalar yer alıyor. Ahmet Tatlıses, daha önce babasının akıl sağlığıyla ilgili şüpheleri olduğunu öne sürerek vesayet davası açmıştı. İbrahim Tatlıses ise oğlunun kendisinden habersiz Manisa’daki 5 evini sattığını iddia etmişti. İbrahim Tatlıses’in, oğlunun kendisini tehdit ettiği iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine mahkeme, Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı vermiş ve elektronik kelepçe takılmasına hükmetmişti.