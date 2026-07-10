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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Fransa - Fas: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Fransa - Fas: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Fransa, yarı finale yükselen ilk takım oldu. Horozlar'a zaferi getiren golleri Mbappe ve Dembele kaydetti. Turnuvada 8 gole ulaşarak Messi'yi yakalayan Mbappe, maçta bir de penaltı atışından yararlanamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 01:01 Güncelleme:
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        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!

        2026 Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fransa oldu... Horozlar, çeyrek finalde karşılaştığı Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

        Maçın başından itibaren oyunu rakip yarı sahaya yıkan Fransa, 25. dakikada Mbappe'nin ceza sahasında düşürülmesinin ardından penaltı kazandı. Beyaz noktada topun başına geçen Mbappe, 28. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Bono'yu geçemedi.

        8 GOLE ULAŞAN MBAPPE, MESSI'Yİ YAKALADI!

        Müadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, Fransızlar ikinci yarıda kilidi süper yıldızı Mbappe ile açtı. İlk devrede penaltı kaçıran Fransızların kaptanı, 60. dakikada ceza sahası dışından kaydettiği şık golle ülkesini 1-0 öne geçirdi.

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        Mbappe turnuvadaki 8. golünü kaydederek krallık yarışında Arjantinli Lionel Messi'yi yakaladı.

        66. dakikada bu kez sahneye bir başka yıldız Dembele çıktı. Dembele'nin yerden vuruşu kaleci Bono'nun müdahalesine rağmen filelerle buluştu ve Fransa rahatladı: 2-0

        Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fransa, 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım oldu.

        Fransızlar böylece 2018 ve 2022'nin ardından üst üste üçüncü Dünya Kupası'nda da son 4'e kalmayı başardı.

        Fransa, İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.

        İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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