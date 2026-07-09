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        Haberler Dünya Dışişleri'nden AP'de kabul edilen karara tepki

        Dışişleri'nden AP'de kabul edilen karara tepki

        Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir. Karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tam destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 23:28 Güncelleme:
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        Dışişleri'nden AP'de kabul edilen karara tepki

        Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar" içeren kararın yok hükmünde olduğunu bildirdi.

        Bakanlıktan, Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen karara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir." ifadesi kullanıldı.

        Karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya tam destek verildiği belirtilerek, "Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin (AB) ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir." denildi.

        Açıklamada, AB kurumlarının, Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesinin endişe verici bulunduğu kaydedildi.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #dışişleri bakanlığı
        #Kıbrıs
        #AP
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