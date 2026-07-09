Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu! İşte dev maçların haftaları

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Yeni sezon fikstür çekimi saat 14.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

Fikstür çekimi, kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla düzenlendi.

14 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK, 23 MAYIS'TA SONA ERECEK

Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon, 14-15-16-17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı ise 18-19-20-21 Aralık tarihlerinde oynanacak 16. hafta müsabakalarıyla sona erecek. İkinci devre ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta maçlarıyla başlayacak.

Sezon ise 23 Mayıs 2027'de sona erecek.

İşte dev maçların haftaları:

4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

6. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

1. HAFTA FİKSTÜRÜ

Çekilen fikstüre göre Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Gaziantep FK - Alanyaspor

Kasımpaşa - Trabzonspor

Rams Başakşehir - Kocaelispor

Amed SF - Erzurumspor FK

Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Konyaspor - Çaykur Rizespor

Galatasaray - Çorum FK

Beşiktaş - Eyüpspor

Samsunspor - Göztepe

FİKSTÜR ÇEKİMİNDE ÖNE ÇIKAN KURALLAR

Yeni sezonun fikstür çekiminde 8 kural uygulandı:

* Hiçbir takım, dört büyüklerle art arda karşılaşmayacak.

* Derbi yasağı bulunan haftalar: 1, 2, 11, 17, 18, 22, 28 ve 31. hafta

* Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan aynı haftada en fazla 2'si iç sahada oynayabilecek.

* 7 haftalık süreçte hiçbir takım dört büyüklerden 3'üyle karşılaşmayacak.

* Aynı haftada İstanbul'da en fazla 4 takım iç saha maçı yapabilecek.

* İlk 2 ve son 3 haftada hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.

* Avrupa kupalarında yer alan takımlar, belirlenen yasaklı haftalarda birbirleriyle eşleşmeyecek.

* Fikstür ikinci yarıda ilk yarının tam tersi olacak.