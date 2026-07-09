Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu! İşte dev maçların haftaları
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu. Sezonun ilk derbisi 4. hafta Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Son dev maç ise 15. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe ise 9. haftada karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.
Yeni sezon fikstür çekimi saat 14.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.
Fikstür çekimi, kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla düzenlendi.
14 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK, 23 MAYIS'TA SONA ERECEK
Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon, 14-15-16-17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezonun ilk yarısı ise 18-19-20-21 Aralık tarihlerinde oynanacak 16. hafta müsabakalarıyla sona erecek. İkinci devre ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta maçlarıyla başlayacak.
Sezon ise 23 Mayıs 2027'de sona erecek.
İşte dev maçların haftaları:
4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
6. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
1. HAFTA FİKSTÜRÜ
Çekilen fikstüre göre Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Gaziantep FK - Alanyaspor
Kasımpaşa - Trabzonspor
Rams Başakşehir - Kocaelispor
Amed SF - Erzurumspor FK
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
Konyaspor - Çaykur Rizespor
Galatasaray - Çorum FK
Beşiktaş - Eyüpspor
Samsunspor - Göztepe
FİKSTÜR ÇEKİMİNDE ÖNE ÇIKAN KURALLAR
Yeni sezonun fikstür çekiminde 8 kural uygulandı:
* Hiçbir takım, dört büyüklerle art arda karşılaşmayacak.
* Derbi yasağı bulunan haftalar: 1, 2, 11, 17, 18, 22, 28 ve 31. hafta
* Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan aynı haftada en fazla 2'si iç sahada oynayabilecek.
* 7 haftalık süreçte hiçbir takım dört büyüklerden 3'üyle karşılaşmayacak.
* Aynı haftada İstanbul'da en fazla 4 takım iç saha maçı yapabilecek.
* İlk 2 ve son 3 haftada hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.
* Avrupa kupalarında yer alan takımlar, belirlenen yasaklı haftalarda birbirleriyle eşleşmeyecek.
* Fikstür ikinci yarıda ilk yarının tam tersi olacak.